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«Она им гордилась, он был ее любимым сыном»: в Казани парня судят за убийство матери
Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела о жестоком убийстве женщины в Куюках. В феврале этого года молодой мужчина зарезал свою мать – причиной стало его тяжелое врожденное психическое заболевание. Близкие родственники убитой рассказали, каким рос ее сын, и попросили суд быть к нему снисходительным.
«Не обращал внимания на мольбы матери и убивал ее»
Верховный суд Татарстана рассматривает возможность назначения принудительного лечения молодому мужчине Богдану Пшеничному, который в конце февраля этого года в Куюках убил свою мать.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в жилом комплексе «Светлый» в Куюках стражи порядка задержали 27-летнего мужчину, который жестоко расправился с 57-летней матерью. Он множество раз ударил ее ножом, женщина скончалась.
Богдан Пшеничный не рассматривается судом как обвиняемый, поскольку он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Преступление он совершил в припадке заболевания, сейчас суд решает, стоит ли назначать ему принудительное лечение.
По версии следствия, 25 февраля Богдан Пшеничный, находясь дома, будучи в состоянии психического расстройства из-за возникшей к матери неприязни, принял решение убить ее.
«Пшеничный из зала прошел в кухню, на столе взял кухонный нож и пошел в спальню к матери, где нанес ей множественные удары в область жизненно важных органов. От нанесенных травм мать Богдана Пшеничного стонала и кричала, а нож, которым он бил ее, развалился. Тогда Богдан Пшеничный вышел из комнаты и стал искать другой нож. В это время обессиленная женщина смогла встать и выбежать из квартиры, однако Пшеничный догнал ее на лестничной площадке и оттащил, чтобы она не смогла постучать в соседние квартиры», – рассказала государственный обвинитель.
По ее словам, мужчина был жесток и бессердечен, не обращал никакого внимания на стоны и мольбы матери, продолжил избивать ее новым ножом.
«Суммарно Пшеничный нанес матери не менее 56 ударов в область жизненно важных органов, как минимум 19 из них были направлены в область головы», – дополнила гособвинитель.
«Мать им гордилась, говорила, что он у нее самый лучший»
В суд сегодня пришли родственники подсудимого – его дядя и тетя, женщину допросили как потерпевшую. Тетя подсудимого рассказала о том, что ее сестра всегда была скрытной по натуре.
«Отец в семье Богдана умер от онкологии около пяти лет назад. Психическое заболевание передалось детям моей сестры от их отца. Мальчики с детства были тихими. Когда мы приходили к ним в гости, Богдан прятался куда-нибудь или уходил из дома и возвращался только когда мы уйдем. Все знали, что он болен, и все предлагали свою помощь. Я не раз предлагала сестре положить сына в больницу, чтобы ему было лучше, но она говорила, что его там могут убить, и отказывалась», – рассказала сестра убитой.
Тетя подсудимого также рассказала суду, что после смерти мужа сестры финансовое положение в семье ухудшилось и зачастую сын с матерью ссорились из-за того, что она не покупает ему нужные таблетки. Однако она попросила суд быть снисходительным с Богданом: «Если бы он сделал это специально, я бы сама его убила. Но он больной человек, как его можно винить в произошедшем?»
«Моя сестра всегда им гордилась, он был ее любимым сыном. Несмотря на все трудности, которые были в ее жизни, о Богдане она говорила с радостью. Рассказывала, какие подарки он ей дарит, как припрячет для нее шоколадку и подобные мелочи. Мы всей семьей никогда не отказывали ей в помощи, но часто она просто не говорила о проблемах с деньгами», – дополнила тетя Богдана Пшеничного.
Сам Богдан Пшеничный во время заседания словно старался абстрагироваться от происходящего. Он вел себя очень тихо и лишь изредка отвечал на вопросы судьи. Свою позицию по делу он высказывать отказался.
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