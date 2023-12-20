«Она была центром Вселенной, объединяла всех»: в Казани простились с Резидой Макуевой

В Казани на кладбище «Курган» простились с руководителем пресс-службы Государственного Совета РТ Резидой Макуевой, которая скончалась накануне после продолжительной болезни в возрасте 61 года. Проводить ее в последний путь пришли коллеги, депутаты парламента, журналисты, родные и близкие.

«Для нас она была не просто руководителем пресс-службы, а целым центром Вселенной, потому что она объединяла всех, по-доброму учила, давала мудрые своевременные советы. Она фонтанировала разными идеями, проектами. Более творческого человека в Госсовете не было», — отметила секретарь Государственного Совета РТ Лилия Маврина.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Она напомнила, что именно благодаря Резиде Макуевой в здании парламента появился комфортный пресс-центр, где и по сей день кипит работа журналистов.

«Для нее дом, семья, работа — всё это было единым целым. Мы все знаем, как она относилась к супругу Равилю, как гордилась успехами сына Наиля начиная со школьных времен. Резида Макуева была вся в любви к людям, была очень открытой, жизнерадостной и заряжала нас всех энергией», — добавила Маврина.

По ее словам, Резида Макуева не хотела, чтобы на ее похоронах звучали официальные речи, поэтому сегодня у любого пришедшего было право выйти и поделиться воспоминаниями об этом ярком человеке. Первой высказалась руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, для которой усопшая была не только коллегой, но и наставником и большим другом.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Резида Галимзяновна для меня была второй мамой. Когда я решила стать журналистом и приехала в Казань, я попала в ее теплые руки, когда пришла на практику в Госсовет Татарстана. Всё, что у меня есть с профессиональной точки зрения, [появилось] благодаря ей. Своей искренностью, порядочностью, честностью и скромностью она была примером для очень многих», — сказала Галимова со слезами на глазах.

Проститься с Резидой Макуевой пришло огромное количество людей, они полностью заполнили помещение похоронного комплекса.

«Мы с ней работали двадцать лет рука об руку, понимали друг друга с полуслова. Благодаря ей вокруг пресс-службы Госсовета РТ много журналистов. Мы каждый день определяли порядок работы председателя парламента. Мы всегда работали на авторитет парламента, его руководителя, депутатского корпуса. Уходят люди, это философия жизни. Но добрые дела остаются, и мы будем помнить о Резиде Макуевой», — заметил депутат Госсовета РТ Камиль Садриев.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Депутат напомнил, что идея проведения парламентских уроков в школах, которые и по сей день остаются востребованными, принадлежит именно Резиде Макуевой.

Журналистку похоронили на комплексе «Курган» в Казани. Резида Макуева скончалась на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

Резида Галимзяновна Макуева родилась 25 июня 1962 года в городе Бугульма Татарской АССР. Окончила Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик» (1984), Казанский государственный университет по специальности «журналистика» (1997).

В 1991–1997 годах — диктор, режиссер, директор ведомственной телестудии ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 1997–2002 годах — редактор, главный редактор информационной программы «Новости» ГТРК «Татарстан».

В 2002–2004 годах — руководитель дирекции информационных программ телеканала «Новый век».

Возглавляла пресс-службу Государственного Совета РТ с августа 2004 года.

Редакция информационного агентства «Татар-информ» приносит соболезнования родным и близким Резиды Галимзяновны Макуевой.