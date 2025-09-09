«Он жил не для себя, а для людей»: в Актаныше прошла выставка «Отец героя»

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе состоялось событие, которое стало не просто выставкой фотографий, а настоящим уроком мужества и патриотизма для всего района. На торжественном вечере, посвященном экспозиции «Отец героя», собрались отцы военнослужащих – участников специальной военной операции, руководители района, директора школ, педагоги, воспитанники детских садов, представители «Юнармии» и «Движения первых».

Зал был наполнен особой атмосферой гордости и скорби. Здесь звучали воспоминания о сыновьях, ушедших на фронт и отдавших свои жизни за Родину. Рашит Тазетдинов говорил о Рушане, Фалах Латыйпов – о Фанисе, Марсель Надриев – о Раиле, Фирдавис Гильфанов – о Фариде, Камиль Шаяхов – об Артеме.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Отцы прошли мысленно путь своих сыновей – от детских лет до героического и трагического финала.

«Самое главное условие мужества – отсутствие трусости! Мужество – это, прежде всего, самоотверженность, чувство ответственности за каждый свой поступок. И этот урок они усвоили от вас, дорогие отцы!» – прозвучали слова ведущей вечера Рафиды Назаровой, сопровождавшиеся исполнением патриотических стихов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Глава района Ленар Зарипов подчеркнул значимость выставки и пообещал, что она получит продолжение.

«В рамках специальной военной операции мы обязательно организуем выставки, посвященные матерям, женам, детям и семьям наших земляков. Никогда не забудем их подвиг! Они отдали свои жизни за нашу прекрасную жизнь. В будущем мы сделаем выставки «Мать героя» и «Семья героя», – сказал он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Глава также обратился к жителям района с призывом к единству и поддержке. «Живите красиво, спокойно! Отдайте один из двух ломтиков хлеба нашим ребятам. Они сражаются на морозе, в мокрой воде, в грязи, в холодных окопах. Поддерживайте друг друга и помогайте нашим мужественным солдатам и их семьям!» – отметил Зарипов.

Особо трогательным моментом стало вручение посмертной государственной награды. Орден Мужества был передан матери погибшего Алмаза Аслямова Самании Аслямовой.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Самые проникновенные слова прозвучали из уст Фирдависа Гильфанова, отца Фарида, павшего в боях за освобождение Донбасса.

«Мой сын с детства был сильным, сдержанным и очень человечным ребенком. Он жил не для себя, а для людей», – подчеркнул он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Фарид Гильфанов два с половиной года воевал на фронте, погиб в декабре 2024 года. Его тело нашли лишь спустя несколько месяцев.

«Он опоздал в отпуск на месяц, но ушел на задание на день раньше. Говорил: «Если я не поеду, другой может не вернуться». Он погиб, спасая товарища. После похорон его боевые друзья сказали: «Я жив только благодаря стараниям вашего сына», – поделился мужчина.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Свое выступление отец завершил словами: «Пусть быстрее прекратятся бои, и наши солдаты вернутся живыми и здоровыми».

В зале также встретили живого героя – Альфиса Шайхульмарданова, потерявшего ногу на СВО и награжденного орденом Мужества. Его приветствовали стоя – аплодисменты звучали не только в его честь, но и в знак благодарности всем, кто защищает страну.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Память героев почтили ветераны боевых действий в Чечне Айнур Касимов и Вазих Харисов, юнармейцы и школьники исполнили патриотические номера, артисты районного Дворца культуры добавили особую эмоциональную окраску вечеру.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой