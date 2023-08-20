«Он здесь быть не должен»: мэр Челнов рассказал о судьбе старого сухогруза «Аякс»

По решению суда старый сухогруз «Аякс» должны убрать с прежнего места на набережной Табеева. Об этом заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Инициатором была природоохранная прокуратура. Она подала иск в суд. Все инстанции прошли. Истец — природоохранная прокуратура нашей республики доказала, что этот объект не должен находиться здесь», — рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что если бы владелец хотел отремонтировать судно, то сделал бы это уже 10 лет назад.

«Поэтому собственник должен для себя принять решение. Если этот объект пригоден, и он считает его необходимым дальше использовать, он его должен для начала привести в нормальное состояние, — сказал градоначальник. — И потом предложить, сказать: „Мы готовы его использовать. Дайте нам возможность его разместить“».

Магдеев не исключил, что «Аякс» может появиться на других локациях города, и отметил, что городские власти готовы к диалогу. Однако на прежнем месте сухогруз не останется — здесь планируется возвести пирс, где будут организованы прокат катамаранов и условия для различных активностей, передает пресс-служба Автограда.

Ранее сообщалось, что жители Набережных Челнов предложили убрать с реки Камы старый сухогруз «Аякс», на котором базируется культурно-туристический клуб «Кораблик».