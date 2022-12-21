Челнинцы предложили убрать с Камы старый сухогруз «Аякс»

Жители Набережных Челнов предложили убрать с реки Камы старый сухогруз «Аякс», на котором базируется культурно-туристический клуб «Кораблик». Такое пожелание горожане озвучили на обсуждениях благоустройства южной части набережной Табеева в Автограде.

По мнению челнинцев, судно можно было бы поднять на сушу и создать из него интересное место.

«Это старое разваленное судно портит облик города. Вообще, насколько оно законно там припарковано, проходит ли техосмотр? Также там проводятся мероприятия с употреблением спиртного, это противоречит ЗОЖ», — цитируют активиста Сергея Изотова «Челнинские известия».

Житель ЖК «Парус» Максим Федоров отметил, что у корабля есть собственник. «Вы давно могли бы благоустроить его, но вы же этого не делаете. Кроме того, там нет порядка», — аргументировал он свою позицию.

Челнинец предложил найти инвестора и сделать из него креативное пространство или ресторан.

Архитекторы проектного бюро Heads Group заинтересовались данным предложением. Они пока не могут прийти к единому мнению по поводу «Аякса». Представители «Кораблика» пытаются отстоять свою плавучую базу.

Судьба теплохода решится в начале будущего года, когда разработчики вынесут на общественные слушания итоговый проект благоустройства набережной.