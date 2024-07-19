«Он защитит не только семью, но и всю страну»: супруга бойца СВО о своем герое

Елизавета Жданова: «Когда муж уже был в зоне боевых действий, я обнаружила, что беременна»

Фото: предоставлено Елизаветой Ждановой

«Я узнала о беременности, когда муж уже находился в зоне боевых действий»

В семье Ждановых старший 11-летний сын, 7-летняя дочь и младший сынишка, которому нет еще и двух лет. Когда младший родился, специальная военная операция уже шла полным ходом.

«Мы с мужем планировали ребенка, но, конечно, не предполагали, что начнется СВО. Когда муж уже был в зоне боевых действий, я обнаружила, что беременна», – поделилась Елизавета.

Как протекала беременность, она помнит смутно. Говорит, что все было как в тумане: мысли о супруге, сбор гуманитарной помощи и бытовые заботы вышли на первый план.

«Муж впервые приехал незадолго до родов – тогда я наконец-то успокоилась. А до этого, забыв о своем положении, я таскала тяжелые сумки с посылками, занималась хозяйством – ведь я осталась одна, и все обязанности легли на мои плечи: нужно было убирать снег, косить траву, водить одного ребенка в садик, другого в школу», – рассказывает жена героя.

«Я осталась одна, и все обязанности легли на мои плечи» Фото: предоставлено Елизаветой Ждановой

«Спустя неделю после свадьбы он сообщил, что идет подписывать контракт»

Елизавета рассказывает, что выходила замуж не за военного – решение надеть погоны Рама принял после свадьбы.

Познакомились они, когда будущий боец только вернулся из армии. Это был июль 2011 года. Уже в апреле 2012-го они сыграли свадьбу.

«Через неделю после того, как мы стали мужем и женой, он сообщил, что идет подписывать контракт. Я знала, что это его давняя мечта, поэтому не стала возражать. Для него всегда примером был его дядя – военный, участник боевых действий. Муж всегда хотел пойти по его стопам», – рассказала жена героя.

Елизавета полностью поддержала супруга, но признается, что не была готова к таким серьезным командировкам, которые выпали на их долю.

«Буквально через месяц после нашей свадьбы он уехал в первую трехмесячную командировку в Чечню. Для меня это было очень тяжело, я постоянно плакала. Привыкла ли я к его частому отсутствию дома? К сожалению, к этому привыкнуть невозможно. Да, я принимаю это как должное, ведь я ничего не могу изменить – это его служба, его долг», – говорит Елизавета.

«Вражеский танк ударил вблизи его окопа. Его и других бойцов накрыло взрывной волной» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вражеский танк ударил вблизи его окопа. Его и других бойцов накрыло взрывной волной»

Рама участвует в СВО с самых первых дней и со дня на день должен вернуться домой в очередной отпуск. Служба его проходит нелегко, но родных он старается не тревожить. Например, о ранении Елизавета узнала не от него лично.

«Вражеский танк ударил вблизи его окопа. Его и других бойцов накрыло взрывной волной. Мой муж не успел закрыть уши и получил контузию средней степени. Его отправляли из одного госпиталя в другой», – рассказала жена героя.

Тогда она была на последнем сроке беременности. Поэтому эта новость стала для нее настоящим испытанием.

«Мне позвонил брат и сообщил, что муж получил контузию. Я тогда даже не знала, что сказать, у меня пропал дар речи. Я даже сначала подумала, что это какая-то нелепая шутка. Только через несколько часов позвонил муж и подтвердил, что действительно ранен. Когда я уже лежала в роддоме, муж находился в госпитале. Но он все равно приехал, чтобы увидеть сына, пусть и через два дня после выписки», – вспоминает она.

«Чтобы связаться со мной на полторы минуты, муж преодолевал сложный путь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чтобы позвонить мне, ему приходилось под обстрелами пробираться на элеватор высотой в 11 этажей»

И снова для Елизаветы началось бесконечное ожидание звонка любимого с поля боя.

«Чтобы связаться со мной на полторы минуты, муж преодолевал сложный путь – ему приходилось под обстрелами пробираться на элеватор высотой в 11 этажей. Причем каждый этаж там был как два этажа обычного жилого дома. Он добирался до крыши, где ловила связь, и звонил мне. Это расстояние он преодолевал в полной экипировке, а над головой летали беспилотники. Наши воины совершают невозможное ради того, чтобы близкие знали, что они живы», – говорит Елизавета.

О войне супруг рассказывает немного, но иногда все же делится тем, что видит в зоне боевых действий.

«В одном из населенных пунктов в средней школе они заняли пункт временного размещения и в классах начальной подготовки нашли учебники. Там детей с малых лет учили, как копать окопы и разбирать оружие, рассказывали о видах огнестрельного оружия и гранат. Они были удивлены, ведь наше ОБЖ совсем не о том, а тех детей буквально с пеленок готовят к войне», – поделилась жена героя.

Для детей Рама не обычный папа, который каждый вечер возвращается домой Фото: предоставлено Елизаветой Ждановой

«Он защитит не только свою семью, но и всю страну»

«Я жена прапорщика, для меня это гордость и честь – знать, что рядом со мной настоящий мужчина, сила и опора. Я по-настоящему за мужем как за каменной стеной. Он защитит не только свою семью, но и всю страну», – говорит жена героя.

Для детей Рама не обычный папа, который каждый вечер возвращается домой.

«Для нас он герой, понимаете? Они так и говорят: "Мой папа – герой". Я думаю, это нечто большее, чем просто слова. Наши дети его очень любят и дорожат им. Сегодня мы в ожидании – он должен вот-вот вернуться домой в отпуск, и дочка уже несколько раз звонила ему и спрашивала: "Когда же ты приедешь? Ну сколько можно ждать?!"», – рассказывает она.

Дети с нетерпением ждут, когда смогут съездить с папой на рыбалку или в поход с палатками - и так перед каждым отпуском.

«Они на одной волне, и им очень не хватает отца. Дети видят, что другие папы всегда рядом, учат кататься на велосипеде, ездят купаться, забирают из школы. И им тоже хочется, чтобы он всегда был рядом. У нас даже есть своя шутка – говорят же "отец года", а у нас "отец полгода"», – смеется Елизавета.

Несмотря на его грозный вид и такую работу, дома он любящий и заботливый папочка, отмечает жена героя.

«Он укладывает детей спать, купает, кормит, гуляет, ходит на все собрания. То есть выполняет все задачи, которые от него требуются дома. Может и мою работу взять на себя, чтобы я могла отдохнуть», – рассказывает она.

Говорит, что ее муж такой идеальный не только потому, что является военным. «Такой, как мой муж, только один на свете, он рожден только для меня», – с гордостью заявляет она.

Если бы все было известно наперед и Ждановы знали, с чем им придется столкнуться, жена героя уверенно говорит: «Мы бы не отступили» Фото: предоставлено Елизаветой Ждановой

«Не все жены выдержат то, что выдержали мы»

Сейчас Рама приезжает в отпуск на месяц, затем два месяца он будет служить в Казани. После этого снова на три месяца отправится на СВО. И так каждый раз.

Если бы все было известно наперед и Ждановы знали, с чем им придется столкнуться, жена героя уверенно говорит: «Мы бы не отступили».

«Я бы не стала его отговаривать. А кто, если не мы? Не все ведь жены выдержат то, что выдержали мы. Мне кажется, с моей стороны это был бы трусливый поступок – прятать его и отговаривать», – считает она.

Елизавета – надежный тыл своего защитника. Вместе с другими женами она собирает гуманитарную помощь для своих героев. Их телеграм-канал называется «26Калибр».