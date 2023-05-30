«Он терроризировал мою семью»: казанец объяснил, почему оставил вдовой родную сестру

Обвиняемый в убийстве Тимур Ахметзянов в зале суда сначала отказывался давать комментарии, но быстро передумал

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Он взял под контроль сознание моей сестры и заставил отказаться от сына»

Обвиняемый в убийстве Тимур Ахметзянов в зале суда сначала отказывался давать комментарии, но быстро передумал. Он не прятал лицо от камер, говорил спокойно и словно пытался внутренне абстрагироваться от происходящего вокруг.

Его позапрошлое утро началось не с чашки кофе, а со ссоры с мужем сестры. Их взгляды на жизнь и на поведение внутри семьи не совпадали. У каждого из них было свое мнение, и мириться с точкой зрения оппонента никто из них не хотел.

«Он терроризировал всю мою семью, не только сестру. Он издевался над всеми, над кем только мог. Много раз я пытался с ним поговорить, ничего из этого не выходило. Тогда я решился на крайние меры. О том, чтобы убить его или покалечить, не думал. Как случилось, так и случилось», – сказал он.

Мужчина долго подбирал слова, чтобы рассказать о том, как они жили до трагедии.

«Свою вину я полностью признаю и раскаиваюсь. Но он гад, бил мою сестру регулярно, одел ее в платок, взял полностью под контроль ее сознание. Она отказалась от семьи и сына, это повлияло на всех нас. У меня больше нет нормальной семьи, меня это довело. Расул был радикальным верующим – псевдоверующим. Настоящие так себя не ведут. Он пил, курил и трогал других женщин, так как работал массажистом, остеопатом. Для меня это недопустимо», – заявил обвиняемый в убийстве.

Ахметзянов не стал вдаваться в подробности, но за день до трагедии он праздновал день рождения. Алкоголь мог стать еще одной из причин трагедии.

«Я не прятался, сдался сам»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что полицейские задержали Ахметзянова. Тело убитого молодого человека с двумя ранениями в области груди нашли накануне вечером во дворе одного из домов на улице Коммунаров в Казани.

«В убийстве обвиняется Тимур Ахметзянов, его вина подтверждается его собственными словами и иными доказательствами. Учитывая то, что он обвиняется в особо тяжком преступлении, предлагаю назначить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», – сказал следователь по особо важным делам Кировского отдела СКР Максим Коробкин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что полицейские задержали Ахметзянова Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Государственный обвинитель поддержал позицию следователя. Но тут прокомментировать ситуацию и высказать свое мнение решил сам обвиняемый.

«Я бы хотел отметить, что уже через полчаса после преступления я сам пришел в отдел полиции на улице Восстания и во всем сознался. Я не прятался и не убегал. Прошу оставить меня под домашним арестом», – сказал он.

Судья принял решение отправить Ахметзянова на два месяца в СИЗО.