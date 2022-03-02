«Он стал примером мужества и героизма»: в Нижнекамске простились с Ильнуром Сибгатуллиным

Сегодня похоронили нижнекамца, погибшего во время спецоперации на Украине. Сотни людей пришли проститься с воином-героем. Тело 30-летнего Ильнура Сибгатуллина доставили днем спецбортом из Ростова-на-Дону.

Борт с телом погибшего солдата приземлился сегодня во втором часу дня в аэропорту Бегишево Фото: ntr-24.ru

Погиб как герой

Сотни человек собрались сегодня на площади Монумента Победы в Нижнекамске. Люди пришли проститься со своим земляком Ильнуром Сибгатуллиным – героически погибшим во время проведения спецоперации на Украине. О его гибели стало известно вчера утром.

Борт с телом погибшего солдата приземлился сегодня во втором часу дня в аэропорту Бегишево, самолет прибыл из Ростова-на-Дону. Проводить Ильнура в последний путь пришли его многочисленные родственники, близкие, друзья и земляки-нижнекамцы.

Проводить Ильнура в последний путь пришли его многочисленные родственники, близкие, друзья и земляки-нижнекамцы Фото: ntr-24.ru

«Ильнур Сибгатуллин погиб как герой, исполняя свой воинский долг, служа своему Отечеству. Никакие самые искренние слова соболезнования не облегчат сейчас ту боль и страдания, которые испытывает его семья. Но все же, вы должны знать, что его подвиг навсегда останется в памяти, примером мужества и героизма. Вся Россия, весь Татарстан вместе с Нижнекамском сегодня скорбит по невосполнимой утрате, гибели гвардии сержанта», – обратился к семье погибшего депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин.

Пошел по стопам своего отца

Родился Ильнур Сибгатуллин 19 сентября 1991 года. Его отец Фанис Сибгатуллин 25 лет прослужил военным, сейчас преподает уроки ОБЖ в гимназии №1, мать Елизавета работает заведующая библиотекой. Как рассказали знакомые, родители всегда уделяли внимание воспитанию и обучению детей. У Ильнура есть младший брат Айрат, который тоже пошел по стопам своего старшего брата и отца.

«Ильнур Сибгатуллин погиб как герой, исполняя свой воинский долг, служа своему Отечеству» Фото: ntr-24.ru

«Ильнур был очень солнечным, добрым мальчиком. На него смотришь, и радовалась душа. Родители у него – замечательные люди, было видно, насколько сильно они заинтересованы в воспитании и обучении детей. Несколько лет назад я встретила его возле школы, он стал таким высоким, красивым, военная форма была ему к лицу», – поделилась воспоминаниями об Ильнуре его первая учительница Гульчачак.

Ильнур окончил нижнекамскую гимназию №2, затем поступил в Казанское высшее артиллерийское училище. Проучившись там два года, Ильнур решил отчислиться. Как рассказали его знакомые, некоторое время он искал себя в разных сферах – поработал два года официантом в местном ресторане, потом пробовал заниматься бизнесом, но в 2013 году он закрыл свое ИП и в том же году, в мае, поступил на военную службу по контракту.

Сотни людей пришли проститься с воином-героем Фото: ntr-24.ru

«Мы – потомственная семья военных. Мой сын решил пойти по моим стопам. В горячих точках Ильнур был не впервые», – рассказал «Татар-информу» отец погибшего солдата Фанис Сибгатуллин.

Ильнура отправили в Ульяновскую воинскую часть 73612 – 31-ю отдельную гвардейскую ордена Кутузова десантно-штурмовую бригаду. Подразделение состоит из тылового, десантно-штурмовых, парашютно-десантного батальонов, гаубичного артиллерийского дивизиона и военно-транспортной авиационной эскадрильи. Бойцы подразделения принимали участие во многих учениях, в том числе в марш-броске на Приштину (летом 1999 г.). Сегодня воинская часть считается одной из самых лучших среди воздушно-десантных войск Российской Федерации, говорится на сайте.

В общей сложности Ильнур прослужил по контракту без малого десять лет.

Похоронили Ильнура Сибгатуллина на Алее героев мусульманского кладбища в Нижнекамске Фото: ntr-24.ru

Женился в прошлом году

Жену Ильнура зовут Кристина, на ее странице в соцсетях много фотографий с мужем. Счастливая молодая семья, пара много путешествовала – 4 января девушка выложила последнюю фотографию с горнолыжного комплекса «Ян». Детей в семье не было – свадьбу пара сыграла в прошлом году.

Похоронили Ильнура Сибгатуллина сегодня на Алее героев мусульманского кладбища в Нижнекамске.

«Вся Россия, весь Татарстан вместе с Нижнекамском сегодня скорбит по невосполнимой утрате, гибели гвардии сержанта» Фото: ntr-24.ru

Соболезнования семье погибшего выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«К сожалению, наша республика понесла первые потери. С глубокой скорбью мы приняли сообщение о гибели нашего земляка, уроженца Нижнекамска Ильнура Сибгатуллина. Исполняя воинский долг, наш сержант-контрактник показал пример мужества. Его решение посвятить жизнь служению Отечеству – признак достойного сына своего народа», – обратился к семье погибшего Рустам Минниханов.

«Татар-информ» благодарит телекомпанию НТР-24 за содействие в подготовке этого репортажа