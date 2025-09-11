«Он сказал, что его долг – быть там»: в Актаныше семье военного вручили орден Мужества

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском зале торжеств состоялось событие, наполненное одновременно гордостью и печалью. Глава района Ленар Зарипов вручил Орден Мужества матери уроженца села Новое Алимово Алмаза Аслямова – Самании Фахразиевне.

Эта награда – символ подвига, мужества и самопожертвования ее сына, добровольно отправившегося на фронт в октябре 2022 года. 26 ноября 2024-го Алмаз Аслямов геройски погиб в Донецкой области при исполнении воинского долга.

Алмаз Аслямов родился 11 мая 1981 года в многодетной семье. Его родители, Самания апа и Ильгиз абый, воспитали пятерых детей. Старшими в семье были дочери, а спустя одиннадцать лет родились долгожданные близнецы – сыновья Алмаз и Ильназ.

Алмаз окончил Новоалимовскую среднюю школу, затем СПТУ-80, где получил профессию тракториста-машиниста. Служение Родине для него началось еще в юности: в 1998–1999 годах он проходил срочную службу, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, служил в Моздоке.

Вернувшись домой, он строил мирную жизнь, работал в Набережных Челнах. Но когда стране вновь понадобилась защита, Алмаз без колебаний встал в строй.

На церемонию вручения награды вместе с матерью приехала старшая дочь семьи – Алмазия. Для нее память о брате – это живая нить, соединяющая его прошлое с настоящим.

«Когда Алмаз приезжал в отпуск, мы разговаривали. Он сказал, что должен вернуться, что его там ждут товарищи, что его долг – быть там, – поделилась воспоминаниями сестра. – Мы всегда будем помнить его как любящего сына, брата, настоящего защитника. Он наш герой».

Для Самании Фахразиевны награда, врученная за подвиг сына, стала символом и высокой чести, и невосполнимой утраты. Со слезами на глазах она приняла Орден Мужества, пообещав бережно хранить его как святую память о сыне.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.