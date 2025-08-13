«Он сбежал, там остались сестра и ее дочь»: казанца судят за то, что стал причиной пожара

Казанца Руслана Сафина обвиняют в том, что он уснул с сигаретой, из-за чего начался пожар, в котором погибли его сестра и маленькая племянница. Сам Сафин, по версии следствия, горящую квартиру покинул, а его родственники остались внутри. Подробности этой истории в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мужчина успел спастись, его сестра-инвалид и ее дочь погибли

На скамье подсудимых 41-летний житель Казани Руслан Сафин – по версии следствия, он уснул с непотушенной сигаретой, из-за чего начался пожар. Мужчина успел спастись, бросив умирать в квартире свою сестру-инвалида и ее 12-летнюю дочь. В этом же страшном пожаре едва не погибла его мать, ей чудом удалось спастись. Сегодня Ново-Савиновский районный суд Казани начал рассматривать это дело.

Трагедия произошла 10 февраля. В тот день в многоэтажке на улице Гаврилова в Казани загорелась квартира на шестом этаже. Во время тушения пожарные обнаружили двоих человек – женщину и маленькую девочку, не подающих признаков жизни. Медики пытались их реанимировать, но, увы, обе скончались.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Практически сразу пожарные выдвинули версию о том, что причиной пожара стала неосторожность при курении. В квартире, помимо женщины и девочки, находился мужчина – именно на него пали подозрения. На следующий день его задержали и отправили в СИЗО.

Сегодня в суд Руслан Сафин пришел сам – как выяснилось, в июне его выпустили из-под стражи под домашний арест. Вместе с ним пришли его родные брат и сестра. Выяснилось, что семья Сафиных – многодетная, в ней было семь братьев и сестер.

«Мы всегда поддерживаем всех наших близких. Это был несчастный случай», – коротко ответила сестра обвиняемого журналистам.

Когда подсудимого пригласили в зал суда, он начал прятать лицо от камер журналистов за листом бумаги, в какой-то момент даже сел под кафедру, за которой должен был выступать. Его руки тряслись от волнения.

Когда в зал вышел судья и увидел, как обвиняемый прячется от представителей СМИ, он заявил: «Опережая ваше ходатайство о запрете прессе присутствовать, отвечу, что это невозможно. Суд обязан реализовать принцип гласности уголовного судопроизводства».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Обвиняемый, спасая свою жизнь, цинично покинул квартиру»

«10 февраля 2025 года в период с 1.00 до 03.49 Сафин Руслан Зуфарович в состоянии наркотического опьянения находился в зальной комнате квартиры по улице Гаврилова, где в других комнатах квартиры находились иные лица, в том числе малолетняя девочка и недееспособная Сафина», – зачитал обвинение представитель прокуратуры Булат Султанов.

Помимо Руслана в квартире жили его мать, сестра-инвалид, ее дочь и двое его братьев. В материалах дела указано, что Сафин, пренебрегая правилами безопасности, курил на диване, уснул с сигаретой – так и начался пожар.

«При этом Сафин не предпринял мер по спасению малолетней и недееспособной Сафиной, которые не могли самостоятельно о себе позаботиться и покинуть помещение. Обвиняемый, цинично спасая свою жизнь бегством, покинул квартиру», – говорится в обвинительном заключении.

Из материалов дела следует, что спустя 15-20 минут с начала пожара девочка задохнулась от дыма, еще через несколько минут перестала дышать ее мать. Как удалось спастись матери Руслана, в суде не огласили.

«Я не виноват, я пришел, когда уже был пожар»

На вопрос судьи, признает ли обвиняемый вину, тот коротко ответил: «Нет, я не виноват. Я пришел, когда уже был пожар».

Мужчина заметно нервничал, он с трудом вставал, когда требовался его ответ на процессе.

Затем в суд пригласили свидетеля – им оказался родной брат подсудимого. Мужчина тоже прятал лицо за листом бумаги и нервничал. Как только он начал говорить, стало понятно, что он пытается защитить брата.

«Как я могу что-то помнить, если я в рейсе был? Я приехал после пожара. Пожарные складывали свои шланги. Мы были в шоковом состоянии. Я половину не помню. Потом я зашел в квартиру – сгоревшими были зал и коридор. Причину пожара мне не сообщали», – говорил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Суд решил огласить показания мужчины, которые он давал следователям сразу после трагедии, – они оказались совсем другими.

«Руслан по характеру был необщительным, при употреблении алкоголя становился неуправляемым и неадекватным, у него случались галлюцинации и мании. Последнее время жил с матерью, сестрой и племянницей. 10 февраля мне позвонила сестра и сообщила, что Руслан курил и сжег квартиру, в пожаре погибли сестра и племянница. Кроме того, я получил сообщение от племянника, который написал, что все произошло по вине Руслана», – зачитал гособвинитель материалы дела.

Из показаний брата подсудимого стало понятно, что обвиняемый часто курил в гостиной, из-за чего у него возникали конфликты с домочадцами.

Суд допросил и сестру Руслана Сафина. Она объяснила, что в момент пожара в квартире не находилась и приехала уже после того, как огонь потушили.

«Нам сказали, что сестра и племянница отравились угарным газом. В квартире в тот момент были мама и брат. Из-за чего произошел пожар, мне неизвестно. Да, Руслан курит иногда, но он не заядлый курильщик», – рассказала женщина.

Сегодня судебное следствие пришлось отложить из-за неявки потерпевшего – им признали одного из братьев погибшей. Рассмотрение дела перенесли на другой день.

Как стало известно из открытых источников, ранее Руслан Сафин уже был судим за несколько случаев фиктивной постановки на учет иностранцев, кроме того, ему дважды выписывали штраф за заведомо ложный вызов экстренных служб в 2023 году. В первом случае он вызвал сотрудников полиции, сообщив, что якобы нашел в подъезде заряженный автомат, а во втором вызвал полицию из-за того, что ему послышались крики о помощи. Он отделался штрафом – по 1000 рублей за каждый ложный вызов. Также его привлекали за отказ от прохождения медосвидетельствования по требованию автоинспекторов.

Согласно Уголовному кодексу РФ, за то, в чем сейчас обвиняют Руслана Сафина, ему грозит до четырех лет лишения свободы.