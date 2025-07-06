Он родился после боя: в Нурлате появился на свет сын бойца СВО

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

В Нурлатской центральной районной больнице произошло событие, которое тронуло сердца не только семьи, но и всех, кто знал погибшего участника СВО Эдуарда Журавлева. 11 июня здесь появился на свет мальчик – сын бойца, отдавшего жизнь за Родину. Его назвали Владимиром – в честь командира, с которым отец ребенка погиб в одном бою.

Молодую маму, вдову бойца Лалу Журавлеву, и новорожденного Володю выписали из роддома под аплодисменты близких, врачей и представителей районной администрации. На руках у дедушки – крохотный мальчик в камуфляжном одеяльце, как символ связи с отцом, которого он никогда не увидит, но чья память будет рядом с ним всегда.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

История этой молодой семьи началась с военных событий. Уроженец села Елаур Эдуард Журавлев, позывной Журавль, ушел добровольцем на СВО в августе 2023 года. Он подписал контракт с Минобороны РФ и служил командиром отделения зенитно-ракетного взвода войсковой части 12274. Там же, в зоне боевых действий, он и Лала зарегистрировали брак – в ЗАГСе Луганска, в августе 2024 года.

Супруга всегда была рядом – пусть и на расстоянии. Поддерживала, писала письма, радовалась каждому его звонку. Вместе мечтали о ребенке – и узнали, что он у них будет. Но судьба распорядилась иначе: в декабре 2024 года Эдуард погиб при выполнении боевой задачи. Вместе с ним – его командир взвода Владимир, позывной Углич. В память о нем Лала назвала сына Владимиром.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Рождения Володи ждали всем взводом: и сослуживцы наших героев, и их близкие. Не дождались только наши мужья, – рассказывает Анна Захарова, вдова погибшего командира, приехавшая из Ярославля. – Горда быть для Володи крестной мамой».

Владимир Эдуардович Журавлев появился на свет крепким и здоровым мальчиком: вес – более трёх килограммов, рост – 54 сантиметра. В день выписки его встретили бабушка и дедушка – Марина и Роман Демидовы, крестная Анна и другие родные.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Мы безмерно счастливы рождению Вовочки. Он наш лучик света в это нелегкое время. Жить они будут у нас, мы во всем будем помогать Лале», – говорит бабушка Марина.

Трогательным символом дня стало камуфляжное одеяльце, в которое завернули мальчика. Маленький жест – но сколько в нем любви, гордости и вечной памяти. Дедушка Роман, принявший новорожденного на руки, не сдерживает эмоций: Владимир – его третий внук, и, без сомнения, особенный.

Семью героя поздравил и руководитель исполнительного комитета Нурлатского района Асгать Габдуллин. Он выразил слова поддержки и вручил подарки от администрации.

«Пусть растет счастливым, здоровым ребенком, настоящим патриотом своей страны. А примером мужества и героизма для него всегда будет его папа», – подчеркнул он.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Не осталась в стороне и районная больница: исполняющий обязанности заместителя главного врача Нафис Гильфанов вручил комплект вещей по уходу за младенцем и тепло поприветствовал малыша: «Добро пожаловать, Владимир Эдуардович!».

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