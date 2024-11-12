«Он отдавал приказы убивать, его искали 16 лет»: за что судят экс-лидера «Кинопленки»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На счету “Кинопленки” десятки смертей, разбоев и грабежей»

Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела бывшего главы ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина – Ильфатея, как называли его в те времена. Его обвиняют в организации преступного сообщества, бандитизме, незаконном хранении оружия, двух кражах и покушении на убийство.

Ильфатея объявили в розыск еще в 2007 году, в то же время были задержаны другие участники «Кинопленки». В 2011 году им вынесли приговор, а лидер продолжал скрываться. Его задержали только 26 ноября прошлого года в Ростове-на-Дону. По некоторым данным, в этом городе он жил под другим именем, создал семью и воспитывал ребенка. В конце ноября ему избрали меру пресечения в Советском суде Казани.

ОПГ «Кинопленка», как и другие группировки Казани, образовалась в 80-е годы. Свое название она взяла от завода, который сейчас известен как «Тасма», – на нем раньше производили фотоматериалы. В районе рядом с предприятием жили будущие участники одноименной ОПГ. В какой-то момент молодые ребята объединились и стали жить по уличным законам. На счету «Кинопленки» десятки смертей, разбоев, грабежей и других ужасающих преступлений.

«К 90-м годам ОПГ “Кинопленка” взяла под свой контроль деятельность частных коммерческих и иных предприятий. Целью группировки было обогащение участников незаконными способами. В этой группировке участвовал Эльфат Сунгатуллин», – рассказала государственный обвинитель Ленара Чуркина.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Брат никогда не рассказывал, кто в него стрелял»

Как установило следствие, в какой-то момент внутри группировки началась дележка власти, произошел раскол. «Кинопленка» разделилась пополам между двумя лидерами. Эльфат Сунгатуллин возглавил свою часть, которую называли бригадой Ильфатея, вторая половина группировки пошла за Иреком Мингазовым по прозвищу Ташкент – она стала называться «Банда Ташкента». Лидера этой банды ждал трагичный финал – его застрелили в подъезде одного из домов Санкт-Петербурга.

С 2008 по 2011 год проходили судебные процессы над участниками «Кинопленки» и «Банды Ташкента». Некоторые из них получили условные сроки, так как их обвиняли только в мелких хулиганствах. Другие сели надолго, суды отправили их в колонии более чем на 20 лет.

По версии следствия, 4 декабря 1995 года возле одного из домов на улице 12-го Октября Габиев, Гараев, Васильев, Мухаметшин, Галиев и Кашапов – все участники ОПГ «Кинопленка», действуя по указанию Ильфатея и Афанасьева, убили участника «Бригады Ташкента» Макарова. Игорь Афанасьев по прозвищу Афоня тоже имел высокий авторитет в «Кинопленке». Он был убит в 1997 году, тогда ему было 28 лет.

«Сунгатуллин и Афанасьев в 1995 году вооружили участников своей группировки, создав устойчивую вооруженную группу. Часть средств общака группировки шла на приобретение оружия для обеспечения безопасности ОПГ от нападения противоборствующих группировок, а также на совершение преступлений ее участниками. Решения об убийствах определенных лиц принимали Сунгатуллин и Афанасьев», – дополнила государственный обвинитель.

13 августа 1996 года руководители и участники банды похитили участника «Бригады Ташкент» и застрелили его в Зеленодольском лесничестве.

29 мая 1997 года возле дома на улице Солнечной в Буинске участник группировки Смолин по указанию Сунгатуллина, Галиева, Шатрова застрелил Тухватуллина.

2 июня 1997 года на дороге, ведущей к заводу имени Серго в Зеленодольске, Лемехов и Гусев, будучи нанятыми для убийства, расстреляли из автомата Калашникова автомобиль, в котором находились Жуков и Мальков. Однако тем удалось выжить.

Пострадавшими по этому делу проходят сестры Жукова и Малькова. На процессе они обе заявили, что братья никогда не посвящали их в свои дела. Даже когда их машину расстреляли, один из мужчин отшучивался, а второй сказал, что не расскажет о причинах.

«Он никогда не рассказывал об этом, все переводил в шутку», – объяснила одна из пострадавших.

Несмотря на то что следствие уверено – приказы отдавал именно Ильфатей, у пострадавших нет к нему никаких претензий. Тем более что оба выжили, хоть и были ранены. Жуков погиб в 2004 году, а Мальков – в 2005-м, по каким причинам – не установлено. К делу Ильфатея их смерти отношения не имеют.

Ко всему прочему, Ильфатея обвиняют в незаконном хранении оружия – в 2000 году он купил револьвер калибра 7,62. Из него стрелял и сам, и давал пострелять другим, полагает следствие. Кроме того, в августе 2003 года несколько участников ОПГ по заданию Ильфатея украли с территории «Тасмы» две емкости. Что в них находилось, следователь не уточнил, однако отметил, что предприятию был причинен ущерб в особо крупном размере. В июле 2005 года группировщики вынесли с «Тасмы» титановые пластины и оборудование.

Эльфат Сунгатуллин свою вину не признал, на следующем заседании суд планирует допросить свидетелей.