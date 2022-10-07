«Он обиделся»: Экс-борец с оргпреступностью уверен, что под следствие попал из-за друга

Допрос подсудимого по делу экс-замначальника отдела по борьбе с оргпреступностью стартовал сегодня в Вахитовском суде РТ. Бывшего полицейского Ильдара Камалова обвиняют в аферах более чем на два миллиона рублей. Свою вину подсудимый не признает, а мошенником называет своего потерпевшего друга. Подробности – в репортаже ИА «Татар-информ».

Процесс по делу экс-замначальника отдела по борьбе с оргпреступностью стартовал в январе этого года в Вахитовском суде РТ. Бывшего полицейского Ильдара Камалова обвиняют в аферах более чем на два миллиона рублей. Сегодня на процессе приступили к исследованию вещественных доказательств и допросили подсудимого.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, Камалов должен был передать некоему должностному лицу 400 тысяч рублей, чтобы его приятель – казанский бизнесмен Евгений Перцев – смог избежать уголовного преследования по делу о мошенничестве.

Предприниматель собрал всю необходимую сумму и передал Камалову. Однако тот решил оставить деньги себе, а бизнесмен так и остался под прицелом оперативников. В декабре 2020 года уголовное дело Перцева ушло в Московский районный суд Казани, а в 2021-м ему уже вынесли приговор. По сей день мужчина пытается его обжаловать в Верховном суде РТ.

В марте прошлого года Перцев обратился в полицию с заявлением на Камалова. Последнего задержали уже в июне того же года. Сначала его обвинили в посредничестве во взятке. Однако позже следствие пришло к выводу, что заплаченная Перцевым сумма «осела» в кармане у Камалова, после чего ему предъявили обвинение в мошенничестве.

Кроме того, как полагают следователи, ранее Перцев уже обращался за помощью к Камалову, чтобы уладить вопрос с неким Салиховым. Тогда Камалов назвал цену решения конфликта – 2 миллиона рублей. Бизнесмен передал ему часть денег и свою машину, которую Камалов должен был продать и вырученные деньги передать Салихову.

Сам Камалов утверждает, что передавал Перцеву деньги только за купленную у него машину.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня на заседании показали видео, снятое незадолго до задержания Камалова. Видео снималось оперативниками на скрытую камеру при содействии Перцева у него дома. На нем бизнесмен ждал прихода Камалова, чтобы обсудить с ним возникший конфликт. После прихода экс-полицейского завязалась беседа, во время которой Камалов пообещал, что все вопросы Перцева будут решены.

– На мне дело висит, что он там [твой человек] решает, я второй день уже бухаю. Тебе меня не жалко? Я наш с тобой сор из избы не выносил, – Перцев.

– Мне вообще очень жалко. Где бы ты ни был, знаешь, что я всегда тебе помогу. Если бы я не знал, что могу тебе доверять, то сейчас не приехал бы, – Камалов.

– Мне то ты зачем по ушам ездил с тем, что все решишь? – Перцев.

– Вопрос сейчас стоит в том, чтобы тебе дали условку. Если у тебя сейчас есть деньги, то будем закрывать дело, – ответил Камалов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Вскоре после этого состоялся еще один записанный оперативниками разговор бизнесмена и Камалова. В нем экс-полицейский просит Перцева обьяснить его руководству, что машину он купил у предпринимателя честно и никаких нерешенных вопросов между ними нет.

– Если ты вернешь мне 850 тысяч, у меня не будет претензий. Пригоняй обратно машину или возвращай 850 тысяч, мой вопрос решен не был, – Перцев.

– Жень, извини, я тебе отвечаю, мы все вопросы решим. Сейчас спросят, купил я у тебя машину или нет – ты скажешь, что купил, пожалуйста, – Камалов.

Судья поинтересовался у Ильдара Камалова, о чем идет речь в этом разговоре.

«Он поставил меня в такие рамки и оболгал. А прощение я просил только за то, что не сразу вернул ему деньги за купленную машину. Только в этом контексте. Он меня провоцировал, а я не поддавался. Я хотел чтобы он пришел к моему руководству и объяснил всю ситуацию, потому что у меня начали появляться проблемы», – ответил экс-полицейский.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как признался Камалов, несмотря на длительный период общения с Перцевым, экс-полицейский никогда не считал его своим другом или приятелем.

«Перцев мне не друг и не был им, только рабочие отношения. Он два года от меня никаких денег не требовал, хотя мог подать в суд и написать заявление. Если бы он захотел, уже давно бы все эти методы использовал. Он пошел по другому пути, подставил меня через связи с сотрудниками ФСБ и Маратом. Я не признаю вину и считаю, что Перцев просто обиделся и все придумал» – заявил Камалов.

Так как обвиняемый не смог ответить на вопрос, кто такой Марат, его адвокаты попросили уточнить этот момент у супруги подсудимого.

«Марат – это человек, у которого сын работает в ФСБ. Евгений Перцев дружит с Маратом и его сыном, а также с другими лицами из числа сотрудников ФСБ. Они вместе ходят на рыбалку и охоту, это мне рассказал наш общий знакомый, который с ними общается», – рассказала супруга Камалова.

Суд учел этот ответ и заседание завершилось. На следующем процессе начнется стадия прений.