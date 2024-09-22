«Он обещал, что не подведет»: житель Пестрецов поступил в военный вуз Санкт-Петербурга

Житель Пестречинского района Татарстана Айнур Ахметзянов стал курсантом Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. В начале сентября он принял присягу.

Айнур — единственный ребенок Лилии и Ильнура Ахметзяновых. С первого по девятый класс ходил в Ленино-Кокушкинскую школу, поближе к бабушкам и дедушкам с обеих сторон, а старшие классы окончил в Пестречинской второй школе. Учился хорошо, больших успехов достиг в спорте. Двенадцать лет занимался в секции хоккея, играл в команде «Пестрецы-2006» нападающим. Заслужил три кубка лучшего игрока, имеет множество медалей за призовые места.

Как отмечают родители, благодаря талантливому тренеру Виктору Сорокину их сын на отлично подготовлен физически, что помогло ему поступить в военный вуз, где на первом месте сила и выносливость.

Мама — специалист по закупкам на птицефабрике, отец — мастер на Казанском авиационном заводе. Никто из них не навязывал сыну свою или другую профессию. Айнур неожиданно для всех в старших классах начал интересоваться военными вузами. Обсуждал их с двоюродным дядей — выпускником Казанского высшего артиллерийского училища, офицером на пенсии Динаром Миннуллиным. Активно следил за ходом специальной военной операции.

Узнав о гибели на передовой отца своего одноклассника, был расстроен до слез, переживал как за близкого родственника. Делился с мамой рассуждениями, что кому-то нужно защищать Родину, намекая на себя. Лилия Миндияровна поначалу шутливо отмахивалась от слов сына.

«Мы его никогда в строгости не держали. Он мог в выходные до полудня спокойно спать, домашними делами его не нагружали. Порой даже и я, и учителя считали, что ему немного не хватает серьезности. В день ЕГЭ, помню, сижу на работе, переживаю, чтобы сын не опоздал, ничего не забыл. Звоню, спрашиваю, где находится. А он с улыбкой мне заявляет, что встретил по пути бывших одноклассниц из Ленино-Кокушкина и они фотографируются. А у человека вот-вот госэкзамен. Всегда с легкостью ко всему он относился», — заметила мать.

Но, несмотря на беззаботность, Айнур двигался к своей цели. Еще год назад побывал с отцом в Петербурге, в той самой академии на Дне открытых дверей. Когда узнал, что для поступления нужно сдавать физику, подтянул предмет, занимался с репетитором. Сам сходил в военкомат, чтобы получить направление в учебное заведение, сам прошел медкомиссию.

Айнур смог пройти конкурс и по вступительным баллам ЕГЭ, и по нормативам физической подготовки. Пока его сверстники наслаждались летними каникулами, он уже в начале июля улетел на курсы молодого бойца в город Лугу.

«Там ребята полностью погрузились в армейскую атмосферу. Учились стрелять из автомата, изучали военную топографию, устав, бегали, копали окопы», — перечислила мать будущего военного.

Юноши оказались в суровых полевых условиях, организм Айнура не был готов к такому, поэтому дал сбой, его положили в больницу с пневмонией. Но он быстро пошел на поправку. Лозунг «Своих не бросаем» действует в том числе и среди курсантов. В Луге пестречинца подбадривал юноша чуть постарше, тоже татарстанец. Это помогло ему выдержать трудности.

Айнур — с детства общительный и отзывчивый. В аэропорт его вместе с родственниками провожали друзья, а лучший друг Вадим Сахаров даже прилетел на присягу. Родители не видели сына до присяги два месяца. Они уже замечают, что он меняется. По их словам, Айнур всегда был воспитанным мальчиком, вредных привычек не имел, никогда не связывался с плохой компанией, а теперь еще и возмужал, стал более аккуратным, собранным, требовательным к самому себе.

С сентября у него началась учеба, которая заметно отличается от будней обычных первокурсников. Живет в казарме, каждый день от подъема до отбоя расписан по минутам. Встают в шесть часов утра, обязательно физзарядка и бег, в телефоне можно посидеть только вечером — за это время курсанты успевают лишь пообщаться с близкими. При этом ребят полностью обеспечивают одеждой, канцелярией, жильем и питанием, платят стипендию. Пестречинец уже успел показать себя с лучшей стороны: его назначили командиром отделения — по-студенчески старостой. Также пригласили присоединиться к хоккейной команде академии, родители уже отправили сыну его экипировку.

«Мы очень гордимся им, — улыбнулся Ильнур Мансурович. — Я сам всю жизнь восхищался людьми в военной форме, в свои 45 лет, как ребенок, примерял форму брата. Счастлив, что сын, получается, исполняет мою мечту. Что важно, не по моему хотению, а по своему желанию. Окружающие нам задают вопрос, не страшно ли в такое неспокойное время делать из сына военного. Мы надеемся, что СВО скоро закончится. Айнур после учебы получит две специальности, благодаря чему без проблем может устроиться инженером на гражданке. Мы, конечно, волнуемся за него, тем более он у нас один. Но каждый родитель должен поддерживать своего ребенка, и мы поддерживаем его выбор. Знаем и чувствуем, ему трудно, но он обещал, что не подведет, и мы в него верим».

Отец заметил, что сын не может равнодушно пройти мимо досок почета с ветеранами боевых действий. Восхищается не героями из телевизора, а теми, кто живет и работает рядом. Сегодня он уже по праву может считать себя гордостью района. Хотя бы потому, что сделал смелый шаг, захотел стать военным — защитником не только своей семьи, но и всей страны, уверен Ильнур Ахметзянов.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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