«Он не хочет бросать команду»: агент Медведева сообщил, что вратарь останется в «Рубине»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера «Рубина» Никиты Медведева сообщил о том, что его клиент готов остаться в казанском клубе, несмотря на вылет команды в ФНЛ. По словам функционера, футболист не собирается бросать «Рубин» в тяжелый момент.

«Интерес к Медведеву, естественно, есть, но, скорее всего, он останется в "Рубине", так как не хочет бросать команду в тяжелый момент, и поможет клубу вернуться в Премьер-Лигу. Предварительный разговор был, мы друг друга услышали. Думаю, найдем компромисс», – цитирует Талаева «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне Медведев провел в составе «Рубина» лишь два матча. Срок действия контракта голкипера с казанским клубом истекает этим летом.

Ранее стало известно, когда футболисты «Рубина» выйдут из отпуска и соберутся на летние сборы в Казани.