«Он не отец, а тиран»: В Верховном суде РТ челнинка попросила для экс-мужа пожизненное

Сегодня в Верховном суде РТ в прениях выступила экс-супруга подсудимого по делу о зверском убийстве в Набережных Челнах. Тогда Алмаз Маликов зарубил топором возлюбленного своей бывшей супруги, перед этим натравив на него бойцовскую собаку.

В 2021 году подсудимый Маликов уже был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, однако это решение суда было отменено апелляционной инстанцией и отправлено на пересмотр.

В прениях сторон гособвинитель и подруга убитого – бывшая супруга Алмаза Маликова – указали на то, что подсудимому по эпизоду убийства необходимо вменить квалифицирующий признак об «особой жестокости». Хотя из прошлого приговора суд его исключил. Экс-супруга Маликова, считает, что оснований для этого достаточно и настаивает на увеличении срока для него.

«Он не хороший отец, он – физический и психологический тиран. Дома он резко менялся, бил меня и психологически подавлял. После того, как я приду с учебы или работы, он уходил играть в букмекерские конторы. Моя дочь, после увиденного за время этих событий, боится мужчин. Я считаю что ему нужно дать пожизненный срок, потому что он представляет опасность для меня и детей», – заявила суду экс-супруга Маликова.

Адвокат подсудимого настаивал, что конфликт произошел из-за того, что Маликову не давали видеться с детьми. А топор он взял с собой «на разговор», просто чтобы припугнуть молодого человека экс-супруги – Егора Бобенко. Бойцовская собака Амур, по его словам, напала на Бобенко, отреагировав на стрессовую ситуацию и якобы Алмаз Маликов старался ее оттащить.

Гособвинитель запросила для подсудимого 21 год колонии строгого режима. На следующем заседании подсудимому дадут возможность сказать последнее слово.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2020 года Маликов с топором и собакой бойцовской породы на улице напал на свою экс-супругу и ее нового избранника Егора Бобенко. Мужчина подкараулил их у работы своей бывшей жены. Когда женщина вышла из машины, Маликов подбежал к авто, разбил стекло машины. Бобенко успел выскочил из автомобиля и попытался убежать, однако злоумышленник натравил на него пса. Собака сбила Бобенко с ног, а подбежавший Маликов стал наносить удары топором по голове и спине жертвы.