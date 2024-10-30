«Он — мои глаза, а я — его руки»: жильцы Нурлатского дома-интерната зарегистрировали брак

Фото предоставлено Гузель Садыковой

В Нурлатском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Год семьи состоялось бракосочетание: Ринат Данилов и Тамара Жарова в торжественной обстановке зарегистрировали свои отношения.

Они познакомились год назад, когда 66-летняя Тамара Дмитриевна переехала в дом-интернат. Рината Николаевича она сразу привлекла своим оптимизмом, стойкостью духа, уверенностью в завтрашнем дне. И это несмотря на то, что она была полностью слепой, из-за травмы ноги сначала не могла обходиться без трости, а потом и вовсе пересела в инвалидное кресло.

Выпускница городской школы №1, уезжая в Казань за светлой и заветной мечтой, даже не предполагала, что ждет ее впереди. После окончания педагогического училища по направлению осталась работать в столице Татарстана. Вскоре они со своим возлюбленным создали семью, у них родился сын. Но счастье было недолгим: в ДТП погиб супруг, а она потеряла зрение. Опорой и помощником во всем стал сын, и Тамара Жарова более 20 лет была окружена его заботой и вниманием. Три года назад его не стало.

Но и это было не последним испытанием судьбы – однажды Тамара Жарова осталась без крыши над головой.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

В Нурлат прошлой зимой ее привезли одноклассники. «Раньше я была лишена общения, поддержки. А здесь мне понравилось сразу, как только попала сюда», — поделилась Тамара Жарова.

Постепенно с помощью сотрудников учреждения она училась ориентироваться в помещении. С наступлением теплой погоды стала выходить на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, посидеть на скамейке.

«Так мы и познакомились с Ринатом Николаевичем, — начала она рассказывать историю знакомства с будущим супругом. — В один прекрасный день я, как и обычно, сидела на крыльце. Подошел мужчина и заговорил со мной, мол, не хотите ли погулять по улице? Я согласилась. Так мы начали общаться. Он сопровождал меня на мероприятия, которые устраивались в доме-интернате. Меня покорила его внимательность и отзывчивость. Я немного резковатая по характеру, а он уступчивый, не спорит, мы понимаем друг друга с полуслова. Я не вижу, какой он внешне, хотя для меня это и не важно».

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Тамара Дмитриевна призналась, что однажды услышала разговор других жительниц дома-интерната. Они говорили, что «Ринат — видный мужчина».

«Тогда задумалась, а подхожу ли я ему? Начала волноваться, ведь он моложе меня», — говорит она с улыбкой.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

«Она очень оптимистичная, не расстраивается ни в каких ситуациях — это самое главное в жизни, — говорит Ринат о своей возлюбленной. — Я всем сердцем почувствовал, что ей тяжело, что ей нужна помощь. Долгие годы работал водителем, ездил на дальние расстояния. Бывало, увижу сломавшуюся машину, обязательно спрашиваю, чем могу помочь. Видимо, желание протянуть каждому руку помощи уже в моей крови».

Ринат Данилов — уроженец Заинска. Переехал в Нурлат два года назад. И на его долю выпало много испытаний: личная жизнь не сложилась, а несколько лет назад у него случился инсульт, и реабилитация не дала особых результатов. Его левая рука не работает, с трудом встает на левую ногу.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Когда он, потеряв сознание, упал посреди улицы, злоумышленники похитили сумку со всеми документами. Сегодня отцовское сердце живет переживаниями за сына, который проходит лечение в санатории после ранения на СВО. А брак с Тамарой Жаровой позволил обоим открыть новую, чистую страницу жизни.

Церемония бракосочетания прошла в библиотеке дома-интерната, но по торжественности ничуть не уступала традиционной. Будущую супружескую пару, вошедшую в комнату под марш Мендельсона, сотрудники и жильцы учреждения встретили бурными аплодисментами.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

Начальник отдела ЗАГС исполкома района Лилия Гумерова провела мероприятие с соблюдением всех традиций: Ринат Данилов и Тамара Жарова подтвердили искренность своих намерений, дали обещания, расписались в акте регистрации брака, поздравили друг друга. В этот день они приняли многочисленные поздравления.

С нетерпением ждали этого события и жители дома-интерната, готовили подарки. Жительница Нурлата Людмила Быстрякова, 10 лет учившаяся вместе с Тамарой Дмитриевной, от имени одноклассников подарила новоиспеченной семье телевизор. На церемонию она приехала специально.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

«В нашем доме-интернате существует добрая традиция образовывать пары. В настоящее время у нас уже проживает семейная пара, сегодня вот образовался еще один союз, — отметила специалист по социальной реабилитации Ирина Савинова. — Они будут проживать в отдельной комнате, где для них созданы все условия. Все мы очень долго готовились к этому событию, приготовили богатый праздничный стол. Мы желаем им счастливой и долгой жизни». После церемонии Ринат Николаевич проводил свою супругу до комнаты.

«С самого утра мы очень волновались и не ожидали, что все пройдет так хорошо. Теперь он — мои глаза, а я — его руки», — сказала Тамара Жарова.

Фото предоставлено Гузель Садыковой

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.