«Он мог пойти и в «Салават Юлаев»: Вайсфельд – о переходе Радулова в «Ак Барс»

Бывший генменеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил переход экс-нападающего «Даллас Старз» Александра Радулова в «Ак Барс». По словам хоккейного эксперта, переход звездного форварда в казанский клуб связан с лучшими финансовыми условиям, нежели те, что предложили другие клубы КХЛ.

«В ЦСКА ему дорога была закрыта, судя по заявлению Есмантовича. А в Уфу Александр мог пойти. Думаю, что сейчас "Ак Барс" ему просто лучшие условия предложил. Мог ли на его решение как-то повлиять приход в "Ак Барс" Олега Знарка? Не думаю. Когда речь идет о таких статусных игроках, как Радулов, фамилия тренера особой роли не играет», – цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже восемью новыми хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев, Кирилл Семенов, Станислав Галиев и Александр Радулов, защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов, а также вратарь Амир Мифтахов. Новым главным тренером «барсов» стал Олег Знарок.

Ранее Леонид Вайсфельд оценил трансферную кампанию «Ак Барса» в это межсезонье.