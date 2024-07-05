Раис РТ ознакомился с передовыми российскими агромашинами на «Агроволге»

Ключевое событие сельскохозяйственной отрасли – Международная агропромышленная выставка «АГРОВОЛГА 2024» – проходит в эти дни в Татарстане на территории Казань Экспо. Она собрала фермеров со всех уголков России и из-за рубежа. Свою экспозицию передовых агромашин посетителям представил отечественный производитель сельхозтехники и цифровых решений Ростсельмаш.

В частности, на стенде бренда можно было увидеть: мощный и производительный трактор Ростсельмаш 2400 с офсетной дисковой бороной DV 1000, кормоуборочный комбайн F 1300, зерноуборочные комбайны RSM 161 с подсолнечной безрядковой жаткой SUN STREAM и T500 с жаткой FLOAT STREAM, а также прицепной опрыскиватель RSM TS – 4500 SATELLITE и самоходную универсальную косилку KSU 2.

«Компания Ростсельмаш всегда идет по пути инноваций и регулярно вносит в технику разнообразное доукомплектование, дооснащение и различное переоборудование. Например, трактор Ростсельмаш 2400, на котором установлен более мощный двигатель 430 л.с. и гидравлика повышенной производительности, позволяет работать с пониженной нагрузкой на мотор и с меньшим потреблением топлива, используя широкозахватные орудия», - прокомментировал ведущий менеджер по продажам северо-западного региона компании Ростсельмаш, Алексей Ненартович.

Уже в первые дни мероприятия стенд компании посетило огромное количество сельхозтоваропроизводителей и представителей крупных агрохолдингов. Также интерес к современной сельскохозяйственной технике Ростсельмаш проявил Раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов с официальной делегацией в составе Министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Азатовича Зяббарова и заместителя МСХ РФ Андрея Викторовича Разина. Они ознакомились с достижениями в области сельскохозяйственной техники, проявили интерес к новому направлению деятельности - производству дорожно-строительных машин, и отметили вклад компании в развитие сельского хозяйства РТ и обеспечение технологического суверенитета всей страны.

Помимо этого, в рамках выставки директор компании АРТ – официального дилера Ростсельмаш в Республике Татарстан – Радим Нурхаметов вручил ключи от 5 единиц тракторов Владимиру Чернову, руководителю КФХ, которое базируется в Татарстане и занимается оказанием услуг по внесению безводного аммиака. По мнению обладателя новой передовой техники Ростсельмаш, она зарекомендовала себя, как очень хороший рабочий инструмент. Техническое обслуживание в компании тоже на высоте – в случае, если фермерам необходима какая-либо деталь, ее всегда можно найти на складе у дилера.

«Техника зарекомендовала себя, как очень хороший рабочий инструмент, она надёжно исполняет свои функции, неприхотлива, ремонтопригодна, в отличие от аналогов. Поэтому мы как раз стараемся в своём парке именно Ростсельмаш технику держать. Мы точно знаем, что эти пять тракторов, как и остальная техника бренда, ни часа лишнего не простоят. Они уже заранее, так скажем, расписаны, включены в производственные планы на ближайшие несколько лет. Будут выполнять нашу общую задачу – повышать, в первую очередь, плодородность земель», - отметил Владимир Чернов.

Он также назвал Ростсельмаш основным партнером в плане поставки тракторов и заявил о намерении наращивать обороты сотрудничества в будущем.

В 2024 году Ростсельмаш празднует свой 95-летний юбилей. За эти годы компания наработала огромный опыт, создала более 150 моделей и модификаций сельхозтехники. Она открыла разветвленную сеть дилерских центров по всей стране и внедрила строгие стандарты сервисного обслуживания: 2 часа дается на решение вопроса после обращения агрария, в случае необходимости установки запасной детали, доставить ее в поле должны не более, чем через 24 часа. Ростсельмаш не ограничивается только техникой. В компании внедрили цифровые системы, которые позволяют повышать эффективность парка агромашин.

«Большое количество опционального оснащения. На платформу РСМ Агротроник устанавливаются электронные системы для решения задач в агробизнесе. Цифровые разработки позволяют контролировать и анализировать работу техники в полях, находясь за сотни километров от них, при этом руководителю, инженеру и агроному единовременно доступна актуальная обстановка в полях, состояние агромашин, ход выполнения работ механизаторами, простои, сливы и заправка топлива и многое другое. Система РСМ Роутер, например, работающая как карта заданий для перемещения техники по полям, задаёт определённый маршрут движения, выстраивая наиболее оптимальную логистику» - комментирует ведущий менеджер по продажам северо-западного региона компании Ростсельмаш, Алексей Ненартович.

«В честь своего 95-летия Ростсельмаш подготовил выгодное предложение для покупателей тракторов серии 2000, - аграрии могут их приобрести с 10% скидкой. Преференция действует при подаче заявки по 20 июля и суммируется с условиями акции Росагролизинга «Выгодное лето», в котором участвует вся продукция компании, а также с субсидиями по государственным программам», - заключил Радим Нурхаметов, директор компании АРТ – официального дилера Ростсельмаш в Республике Татарстан.

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фото предоставлено ООО «АРТ»