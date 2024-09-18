«Бил, но убивать не хотел»: суд вынес приговор мужчине, забившему насмерть инвалида в РТ

Сегодня в Верховном суде Татарстана вынесли приговор казанцу Александру Ульянову. Суд установил, что в феврале 2024 года Ульянов, находясь в доме по улице Закиева, насмерть забил пожилого инвалида третьей группы.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По версии следователей, в день убийства Александр находился в гостях у Дамира Хуснутдинова. Они выпивали и приятно проводили время. В какой-то момент между приятелями возник конфликт. Последним аргументом в пользу Александра стал тяжелый удар по голове Дамира.

Сильный удар сбил инвалида третьей группы с ног. После этого Александр нанес товарищу еще не менее шестидесяти ударов, после чего начал прыгать у него на груди. От полученных травм Дамир Хуснутдинов скончался.

Дамир Хуснутдинов – инвалид третьей группы, пожилой человек, чернобылец. Согласно обвинительному заключению, мужчина не смог оказать сопротивление своему другу, который был сильнее и крепче его.

«Хочу попросить прощения у жены и родственников Дамир абыя. У меня не было умысла убивать его. Он был моим другом, я знал его с 14 лет. Клянусь, я узнал, что он мертв только в отделе полиции, куда меня привезли после задержания. Я бил его, но у меня и в мыслях не было его убивать. В детстве я прошел детдом. Прошу суд принять во внимание, что у меня больная мама, бабушка, а также несовершеннолетние дети», – сказал Ульянов последние слова.

Суд признал Александра Ульянова виновным в убийстве лица в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима.