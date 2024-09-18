Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Последнее слово суду сказал обвиняемый по делу об убийстве в РТ инвалида-чернобыльца
Последнее слово Верховному суду Республики Татарстан сказал Александр Ульянов, которого обвиняют в жестоком убийстве пожилого инвалида-чернобыльца.
«Хочу попросить прощения у жены и родственников Дамир-абыя за нанесенные ему удары. У меня не было умысла убивать его, я не помышлял. Он был моим другом. В детстве я прошел детдом. Прошу суд принять во внимание, что у меня больная мама, бабушка, что у меня несовершеннолетние дети», – сказал Александр Ульянов.
По версии следствия, Александр находился в гостях у Дамира Хуснудтинова, в тот вечер они выпивали. В какой-то момент они поссорились.Александр ударил товарища, тот упал на пол. После чего он нанес Дамиру еще не меньше 60 ударов и даже прыгал у того на груди.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников