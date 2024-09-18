Последнее слово суду сказал обвиняемый по делу об убийстве в РТ инвалида-чернобыльца

Последнее слово Верховному суду Республики Татарстан сказал Александр Ульянов, которого обвиняют в жестоком убийстве пожилого инвалида-чернобыльца.

«Хочу попросить прощения у жены и родственников Дамир-абыя за нанесенные ему удары. У меня не было умысла убивать его, я не помышлял. Он был моим другом. В детстве я прошел детдом. Прошу суд принять во внимание, что у меня больная мама, бабушка, что у меня несовершеннолетние дети», – сказал Александр Ульянов.

По версии следствия, Александр находился в гостях у Дамира Хуснудтинова, в тот вечер они выпивали. В какой-то момент они поссорились.Александр ударил товарища, тот упал на пол. После чего он нанес Дамиру еще не меньше 60 ударов и даже прыгал у того на груди.