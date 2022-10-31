Омбудсмен Татарстана рассказала о медпомощи мобилизованным татарстанцам

В местах дислокации мобилизованных татарстанцев работают медицинские пункты, к ним прикреплены поликлиники, специалисты которых там дежурят, рассказала в интервью «Татар-информу» сообщила Уполномоченный по правам человека в Татарстане, председатель проектного офиса Центра управления регионом в РТ Сария Сабурская.

«Если мобилизованные проходили обучение на полях и замерзли, то им оказывается своевременная медицинская помощь, бригады «скорой помощи» дежурят круглосуточно. Работа в этой части хорошо организована. Задействованы как медики поликлиник, так и военные медики из числа мобилизованных», – сказала она.

Спикер отметила, что лично посещала медпункт на территории «Казань-Экспо». Начальник медицинского пункта – из числа мобилизованных, приехал в Казань из Альметьевска, ранее работал в Центральной районной больнице и решил стать добровольцем.

«Вообще в Татарстане достаточно большое число добровольцев – более тысячи человек. Ими руководят внутренний порыв и гражданский долг, патриотические чувства. Это люди, которые ранее участвовали в боевых действиях. Все замполиты из числа мобилизованных – офицеры с военным опытом», – подчеркнула Сабурская.

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