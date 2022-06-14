Омбудсмен Татарстана рассказала, на что жалуются татарстанцы в «Народный контроль»

Татарстанцы чаще всего жалуются в «Народный контроль» на отсутствие контейнерных площадок или их неудовлетворительное состояние, редкий вывоз мусора, нарушение графиков вывоза ТКО. Об этом в интервью «Татар-информ» сообщила омбудсмен Татарстана, председатель Проектного офиса Центра управления регионом РТ Сария Сабурская.

«Еще остаются вопросы по Казани, Набережным Челнам, Альметьевску, Бугульминскому и Елабужскому муниципальным образованиям, Заинску, Зеленодольску, Нижнекамску, Тукаевскому и Лаишевскому районам. Люди чаще всего жалуются на отсутствие контейнерных площадок или их неудовлетворительное состояние, редкий вывоз мусора, нарушение графиков вывоза ТКО. Данные обращения регулярно рассматриваются на заседаниях Госкомитета РТ по тарифам, рабочий штаб у нас проводится практически еженедельно», – сказала она.

Спикер напомнила, что обо всех фактах ненадлежащей уборки мусора татарстанцы могут сообщать по различным каналам связи. Свое обращение можно направить в программу «Инцидент менеджмент» или в систему «Народный контроль», где есть специальная категория по работе с мусором и отходами. В 2020 году к этой системе были подключены региональные операторы, которые работают на территории нашей республики. Это было сделано для того, чтобы они оперативно реагировали на поступающие уведомления от татарстанцев.

О реализации «мусорной» реформы в Татарстане, строительстве контейнерных площадок, мусорных свалках и работе регорператоров читайте в большом материале «Татар-информа».