Омбудсмен Татарстана посетила центр общественного наблюдения за выборами

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская посетила в Казани центр общественного наблюдения за выборами.

«Прозрачность, честность и открытость! Квалифицированное видеонаблюдение позволяет заинтересованным экспертам, наблюдателям и избирателям убедиться в честности и достоверности проведения голосования», – написала Сабурская на странице в VK Аппарата Уполномоченного по правам человека в Татарстане.

Она напомнила, что в каждом регионе страны общественные палаты оборудуют специальные центры общественного наблюдения, открытые для всех, кто хочет участвовать в видеонаблюдении. В казанском центре обустроена видеостена, на которую одновременно идет трансляция с 48 участковых избирательных комиссий. Через определенное время картинка на ней меняется.

Также при центре работает ситуационный центр, в который за все время работы поступило порядка 7000 сообщений от неравнодушных граждан. «Хочется отметить, что подавляющее большинство сообщений - положительные!» – подчеркнула Сабурская.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская проголосовала на выборах Президента России.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Фото: страница соцсетей Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ