«Волнительное и приятное событие»: Сария Сабурская проголосовала на выборах Президента

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская проголосовала на выборах Президента России. Она отметила это мероприятие как волнительное и приятное.

«Сегодня, в заключительный день выборов, отдала свой голос на выборах Президента Российской Федерации. Волнительное и приятное событие!» – написала Сабурская на странице в VK Аппарата Уполномоченного по правам человека в Татарстане.

«Я считаю, что тем, кому нужна сильная страна, стабильность, развитие и высокое качество жизни, должны прийти на выборы», – подчеркнула она.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Фото: страница соцсетей Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ