Омбудсмен Татарстана объяснила порядок назначения выплат на детей мобилизованных

В ГИС «Народный контроль» и в военкоматы Татарстана обращаются татарстанцы с просьбой разъяснить порядок предоставления выплат в размере 20 тыс. рублей на детей мобилизованных. Куда обращаться за выплатами, их порядок и назначения объяснила Уполномоченный по правам человека в Татарстане, председатель проектного офиса Центра управления регионом в РТ Сария Сабурская.

«В целях оказания помощи семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, Кабмином РТ принято постановление “О единовременной денежной выплате на детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ”. Документом предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 20 тыс. рублей на каждого ребенка, не достигшего 18 лет, гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ», – напомнила она.

Спикер отметила, что выплата назначается отделениями Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства на основании списков мобилизованных граждан, предоставленных Военным комиссариатом РТ. Отсутствие гражданина в списках граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы России, предоставляемых Военным комиссариатом РТ, является основанием для отказа в назначении указанной выплаты.

«При подаче заявления необходимо учитывать, что под местом жительства в соответствии с Законом РФ имеется в виду жилой дом, квартира, комната, жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника. Выплата назначается не автоматически, а в заявительном порядке. Для этого законный представитель ребенка, в сложившейся ситуации чаще всего мама, подает в отделение Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства заявление и необходимые документы», – отметили в аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ.

Сабурская также напомнила, какие документы потребуются для назначения выплаты. Необходимо предоставить копии документа с реквизитами лицевого счета на имя заявителя в банке, копию свидетельства о рождении ребенка, письменное согласие на обработку персональных данных либо копию документа об установлении опеки над ребенком. Заявителю необходимо иметь при себе паспорт.

«Решение о выплате или отказе в ней отделение Республиканского центра материальной помощи принимает в течение десяти рабочих дней. В случае положительного решения в течение еще пяти рабочих дней производится перечисление суммы выплаты на лицевой счет заявителя», – уточнили в аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ.

Получить более подробную информацию о выплате татарстанцы могут в едином контакт-центре Республиканского центра материальной помощи по тел. 8-800-600-00-00 или в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ по тел. 557-21-12.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня на совещании в Кабмине Президент РТ Рустам Минниханов сообщил о том, что Татарстан выполнил задание Минобороны РФ по частичной мобилизации граждан. Частичная мобилизация проходит в стране согласно указу Президента РФ Владимира Путина с 21 сентября.