Олимпийский чемпион Тихонов о неизбрании Вяльбе в FIS: «Они еще придут к нам на поклон»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал неизбрание Елены Вяльбе в совет Международной лыжной федерации (FIS). По словам заслуженного спортсмена, Вяльбе подняла федерацию лыжных гонок в стране и зрительский интерес на высочайший уровень.

«Я и не сомневался, что Лену не переизберут. Вы никогда не проведёте чемпионат мира ни по лыжным гонкам, ни по биатлону на таком уровне, на котором их проводила Россия. А Лена Вяльбе подняла федерацию в стране и зрительский интерес на высочайший уровень. Лена, не переживай, эти астматики ещё придут к нам на поклон, а мы будем думать, принимать или не иметь с ними никаких дел», – цитирует Тихонова Metaratings.

Напомним, Елена Вяльбе потеряла место в совете Международной федерации лыжного спорта.

С 2020 года Вяльбе входила в Совет FIS и возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. Помимо олимпийского золота на счету бывшей лыжницы 14 побед на чемпионатах мира.