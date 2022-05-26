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Спорт
26 мая 2022  15:35
Артур Халилуллов

Елена Вяльбе потеряла место в совете Международной федерации лыжного спорта

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Трехкратная олимпийская чемпионка и руководитель Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе потеряла место в совете Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Это стало известно по результатам голосования на заседании организации. Елена Вяльбе не попала в число 18-ти членов Совета. Всего претендовало 23 кандидата.

Елена Вяльбе с 2020 года входила в Совет FIS и возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. Помимо олимпийского золота на счету бывшей лыжницы 14 побед на чемпионатах мира.

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