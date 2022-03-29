Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин проведёт мастер-класс в Казани

В четверг, 31 марта, в Казань приедет олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Прославленный спортсмен проведет мастер-классы и пообщается с юными спортсменами на арене спортивно-оздоровительного комплекса «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Мастер-классы с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «ФСО «Авиатор» состоятся с 14:30 до 17:00. После чего Алексей Ягудин вручит молодым спортсменам значки кандидата в мастера спорта РФ и проведет показательное выступление. Завершит вечер памятная фотосессия и раздача автографов.

Напомним, ранее Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова одержала победу на Кубке Первого канала, опередив по сумме короткой и произвольной программ уроженку Казани Камилу Валиеву.