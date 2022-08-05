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Ру Тат
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Спорт
5 августа 2022  13:17

Олимпийский чемпион по боксу о несостоявшемся бое с Загитовой: Поддерживаю желание Алины

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Олимпийский чемпион Токио-2020 по боксу Альберт Батыргазиев рассказал о несостоявшемся боксерском поединке с олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 по фигурному катанию Алиной Загитовой. По словам спортсмена, причиной несостоявшейся активности стали последствия старой травмы.

«У меня нет никакого дискомфорта из‑за этой ситуации. Спасибо Алине за то, что захотела провести боксерскую активность. Но я удивлен, почему это преподносилось в качестве спарринга или какого‑то боя… Эту формулировку взяли из воздуха. Я должен был просто провести открытую тренировку, мастер‑класс, но на тот момент меня беспокоили последствия старой травмы. 

Я поддерживаю желание Загитовой заниматься боксом, если она этого хочет. Бокс помогает развиваться и укрепляет внутренний стержень», – цитирует Батыргазиева «Матч ТВ».

Напомним, изначально сообщалось, что Батыргазиев  проведет боксерский спарринг с Загитовой. В итоге открытую тренировку для фигуристки организовал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

Ранее Алина Загитова посетила «Игры Дружбы» в Казани и побеседовала с корреспондентом спортивной редакции «Татар-информа». 

#бокс #фигурное катание #алина загитова
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