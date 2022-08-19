Олимпийский чемпион Петухов объяснил, почему сделал из Зинэтулы Билялетдинова защитника

Олимпийский чемпион 1964 года Станислав Петухов объяснил, почему решил поставить экс-наставника «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова в период его профессиональной карьеры на позицию защитника.

«Билялетдинов в своих интервью рассказывает, что до сих пор не понимает, почему я сделал из него защитника, хотя он хотел быть форвардом? Это он сейчас говорит так, что приходил в школу как нападающий. А тогда не было никакого деления на защитников и нападающих. Номинально выходили на лёд и гоняли шайбу, как и где угодно. Может быть, в душе он и был форвардом, но у нас получилась такая картинка, что была проблема с защитниками. Мало их было. Получилось так, что из-за нехватки защитников пришлось поставить его в оборону.

Да и в команде мастеров тоже была такая нехватка. Виталий Семёнович Давыдов, он уже работал помощником у Чернышёва, тоже его увидел и говорит: "А неплохой защитник". Посоветовал его Чернышёву, а тот и говорит: "Что ты мне полуфабрикаты предлагаешь?" Между прочим тарасовское выражение. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Чернышёв поработал с Тарасовым, и вот у него "полуфабрикаты" пошли в выражениях», – цитирует Петухова «Чемпионат».

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