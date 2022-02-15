Олимпийский чемпион о Латыпове: «Надо ставить человека, который не наделает в штаны»

Олимпийский чемпион по биатлону жестко раскритиковал Эдуарда Латыпова за упущенные золотые медали в мужской эстафете 4 по 7,5 километра на Олимпиаде в Пекине.

Российские спортсмены в этой дисциплине завоевали бронзовые медали, хотя уверенно лидировали перед последней стрельбой. На последнем этапе выступал Эдуард Латыпов и упустил преимущество своей команды в 50 секунд.

«Я представить не мог, что можно так запороть выигрышную эстафету. У тебя было 50 секунд! Просто стреляй спокойно, пусть и с дополнительными патронами, и все. Почему Кристиансену никакой ветер не мешал попасть пять из пяти, а Эдик пережидал ветер. Значит он просто не умеет стрелять. Я это только так понимаю. Он дважды промазал, встал как вкопанный, а дальше начался психоз. Его заколбасило так, что уже выстрелить не мог, а надо было спокойно работать как Логинов», - цитирует Васильева Metaratings.ru.

Эксперт назвал произошедшее трагедией российского биатлона и заявил, что Латыпов больше не должен выступать на заключительных этапах эстафет.

«Он будет бояться его. У нас таких примеров было сколько угодно. Тот же Алгис Шална бегал нормально эстафеты, но после того, как в Сараево сделал два круга, и дальше стал постоянно на них заходить. Или возьмите Гараничева, который провалив раз эстафету, стал делать это постоянно. Скорее всего средние этапы Эдик Латыпов способен еще пробежать, но на последний этап надо ставить человека с нормальной психикой, который не наделает в штаны в самый ответственный момент», – заключил Васильев.