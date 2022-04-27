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Ру Тат
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Спорт
27 апреля 2022  14:19
Артур Халилуллов

Олимпийский чемпион Кожевников назвал IIHF подлецами и обиженными карликами

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «Татар-информу» жестко раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) за отстранение российских национальных команд от соревнований.

«Подлецы, больше сказать ничего не могу. Обиженные карлики. Я не знаю, почему они это делают. Защищаться юридически? Федерация должна работать. У нас застой пока в ФХР. Хотел бы, чтобы у нас появилось новое лицо, а не Владислав Третьяк? Конечно», - заявил Кожевников.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Александром Кожевниковым.

#хоккей #Владислав Третьяк #фхр #санкции Запада
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