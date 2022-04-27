Олимпийский чемпион Кожевников назвал IIHF подлецами и обиженными карликами

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью «Татар-информу» жестко раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) за отстранение российских национальных команд от соревнований.

«Подлецы, больше сказать ничего не могу. Обиженные карлики. Я не знаю, почему они это делают. Защищаться юридически? Федерация должна работать. У нас застой пока в ФХР. Хотел бы, чтобы у нас появилось новое лицо, а не Владислав Третьяк? Конечно», - заявил Кожевников.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Александром Кожевниковым.