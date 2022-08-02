Олимпийский чемпион Кожевников назвал Федерацию хоккея Швеции профашистской

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жестко раскритиковал решение шведского хоккеиста Якоба Лильи отказаться выступать за московское «Динамо», с которым спортсмен подписал контракт.

Также эксперт нелицеприятно высказался в отношении Федерации хоккея Швеции, которая решила не вызывать хоккеистов, выступающих в России в национальную команду страны.

«Что делать со шведами? Не надо с ними контракты подписывать, чтобы они потом не отказывались играть. Они нам Полтавскую битву проиграли, до сих пор простить не могут. Шведов с детства этому учат, и федерация там тоже работает профашистская.

Надо заключать контракты с канадцами и американцами — они едут к нам, с ними все нормально. На шведах не сошелся клином свет. За ними федерация, они люди подневольные.

В том году сбежали финны, шведы, латвийцы. Зачем с ними заключать контракты? Один только Калниньш — мужик, который в «Амур» приехал. С такими нужно осторожнее, — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

Ранее бывший голкипер «Ак Барса» и тренер вратарей Дмитрий Ячанов в интервью «Татар-информу» прокомментировал решение латвийских властей законодательно преследовать своих граждан, выступающих за команды КХЛ.