«Бесы в них какие-то вселились»: Дмитрий Ячанов рассказал о хоккее, «Ак Барсе» и политике

Тренер по работе с вратарями клуба «СКА-Нева», коренной казанец Дмитрий Ячанов был чемпионом России в составе «Ак Барса» в 1998-м году. В эксклюзивном интервью спортивной редакции «Татар-информа» он объяснил, почему не работает в казанском хоккее, оценил шансы «Ак Барса» на Кубок Гагарина и высказался о европейских атаках на российский спорт.

Дмитрий Ячанов: «Равнодушных к происходящему в «Ак Барсе» нет. Кто-то хвалит, кто-то критикует» Фото: официальный сайт ХК «Нефтяник» ahc-neftyanik.ru

«Сергей Абрамов – великолепный специалист и не менее прекрасный человек, что бы про него ни писали в некоторых казанских СМИ»

За семь лет работы тренером вратарей варианта вернуться в «Ак Барса» не возникало? Если нет, то как вы это можете объяснить?

Нет, ни разу такого варианта не было. Даже разговоров не было. А почему? Может быть, оттого, что это совершенно другой клуб по сравнению с тем, в котором я играл. Новые люди, другая политика кадровая. Да и знакомых осталось всего ничего: технический директор Игорь Смирнов, старший администратор Рустем Кашапов и тренер клубной системы по работе с вратарями Сергей Абрамов. Про последнего скажу отдельно. Сергей – великолепный специалист и не менее прекрасный человек, что бы про него ни писали в некоторых казанских СМИ. На редкость душевный человек, с которым мы делили ворота родной команды семь с лишним лет. Может быть, пройдет время, и у меня получится поработать в «Ак Барсе».

Что думаете о перспективах нынешнего «Ак Барса», про который так много сейчас говорят?

Вопросов много. Когда собирается такая именитая и возрастная команда, не будем ее сравнивать с составом образца 2004-2005 годов, в котором были одни инженеры без рабочих. Здесь другая ситуация. Собрались и работяги, и звезды. Да и в штабе команды, помимо главного тренера Олега Знарка, нельзя не отметить его советника Зинэтулу Билялетдинова (на самом деле является советником исполнительного директора клуба, – прим. Т-и). У них уже был определенный опыт взаимодействия. Думаю, что будет очень интересно. Сезон для «Ак Барса» точно будет не проходным. Равнодушных к происходящему в «Ак Барсе» нет. Кто-то хвалит, кто-то критикует. Сезон может получиться, но все станет понятным только весной. По процентам 50 на 50.

«Я все жду, когда Эмиль Гарипов снова громко о себе заявит, в полный рост» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Опыт общения Мифтахова с Василевским, первым номером «Тампы», может ему помочь в «Ак Барсе»

Как, на ваш взгляд, может сказаться на игре Амира Мифтахова в «Ак Барсе» год заокеанской практики в фарм-клубе «Тампы»?

Он стал взрослее, что немаловажно для вратаря. Еще и мытарства, иначе не назову его пребывание в Америке, порой идут на пользу в выращивании спортивного характера. Надеюсь, эта поездка пойдет ему на пользу. Еще и опыт общения с Василевским, первым номером «Тампы», может Мифтахову помочь. Очень на это надеюсь, в ближайшее время мы сможем это оценить. Основа для развития у него была замечательная, он подавал огромные надежды. Ждем реализации, уже пора реализовываться.

А как оцениваете казанскую вратарскую династию Гариповых? Старший брат Эмиль играет в челябинском «Тракторе», средний Джамиль – в альметьевском «Спутнике», младший Ранель – в казанском «Динамо».

Я знаю, откуда ноги растут. Виной всему, в хорошем смысле этого слова, их отец Рамиль (Гарипов). Это заряженный родитель, настойчивый в своем желании видеть сыновей вратарями. Он является их наставником. С Эмилем он уже добился больших успехов, старший сын стал известным вратарем в КХЛ. Я все жду, когда Эмиль снова громко о себе заявит, в полный рост. Хотя такое уже было в «Ак Барсе», фееричный чемпионский сезон 2017-18. Уверен, что он еще не сказал своего окончательного слова и его ждет впереди все самое хорошее. Отец у них очень вдумчивый, он хорошо разбирается в подготовке вратарей, ничего странного в этом нет. Желаю успеха среднему и младшему братьям Эмиля. Кстати, это не единственный пример такого вратарского братства. У моего друга, спортивного директора ЦСКА Алмаза Гарифуллина, ныне помощника президента клуба по хоккею, трое сыновей, и все получили определенную вратарскую практику в армейском клубе. Но не сложилось.

«У моего друга Алмаза Гарифуллина трое сыновей, и все получили определенную вратарскую практику в армейском клубе. Но не сложилось» Фото: официальный сайт ХК ЦСКА cska-hockey.ru

«Думаю, что 90 процентов европейцев не обладают критическим мышлением для того, чтобы оценить факты»

Жителей Санкт-Петербурга финны на рыбалку к себе уже пускают? Вы ведь большой любитель этого дела?

Говорят, что стали пускать с 15 июля, как только соседи сняли ограничения по коронавирусу. Но сам не ездил. У нас в Ленинградской области рыбалка никак не хуже, чем в Финляндии, это 100 процентов! И пейзажи, и рыба – все у нас отлично, очень все похоже, да и регионы соседние. Уже и не рвусь в Финляндию, честно говоря, обиделся на них. В Карелии невероятно красивая природа с отличными местами для рыбалки и с хорошими местами для проживания, и никаких виз не надо. Сколько рек, озер – Ладожское, Онежское, никакой Финляндии не надо!

Лично тебя и твою семью европейские санкции как-то затронули?

Да никак. Напротив, в процессе импортозамещения появилась масса отечественных производителей, скажем, сыра. У нас в Питере огромный выбор, что выходцы из Италии стали у нас работать, что наши ребята делают отличные вещи! С продуктами точно никаких проблем, упомяну томский хамон, пармезан из Кирово-Чепецка. Все у нас есть!

Но собственно спорт стал, увы, частью политики. В Латвии уже готовы сажать в тюрьму тех своих граждан, кто рискнет поработать в России. О хоккеистах рижских прежде всего речь...

Скажу так. Бесы в них какие-то вселились. Думаю, что 90 процентов европейцев не обладают критическим мышлением для того, чтобы оценить факты. Плюс есть СМИ, использующие мозги незащищенных людей в своих целях. Люди не хотят или не могут сделать выводы о происходящем. Это ужасно, люди принимают этот вал информации за чистую монету, не воспринимая альтернативную информацию. И у меня есть знакомые тренеры из Латвии, которых приглашали работать в Россию, но они отказались. Какой спорт вне политики?! Спорт был, есть и будет политикой, так будет всегда, пока есть противостояние на политическом уровне.

В КХЛ вы сыграли всего один матч – в СКА на закате игровой карьеры в 2009 году. Но в том же сезоне тренер Айван Занатто приглашал вас поиграть в Италии, в Кортина-д-Ампеццо. Почему отказались?

Да, отказал. Показалось, что нечего в Италии делать. А прошло какое-то время, и пожалел! Ведь мог еще поиграть, да и уровень чемпионата Италии далеко не запредельный. Но что было, то было.

«В минувшем сезоне в НХЛ значились уже 15 наших голкиперов, к концу сезона цифра увеличилась. Самым ярким впечатлением стала яркая игра Шестеркина за «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: скриншот видео

«Поменял свое менение, узнаваемость российской вратарской школы стала явно прослеживаться»

Семь лет назад вы сказали мне в интервью, что видите три вратарских школы в мировом хоккее – финскую, шведскую и заокеанскую. Не поменяли свое мнение?

Поменял. Все эти школы узнаваемы, имеют свои критерии узнаваемости. С тех пор прошло немало лет. Заиграли в НХЛ Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин. В минувшем сезоне в сильнейшей лиге мира значились уже 15 наших голкиперов, к концу сезона цифра увеличилась. Вот тогда и стали проявляться черты российской вратарской школы. Самым ярким впечатлением стала яркая игра Шестеркина за «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном чемпионате. И я поменял свое мнение, поэтому о ней можно говорить.

У вас была частная вратарская школа в Питере. Она жива?

Нет. Точнее, я не имею к ней никакого отношения. Школа живет без меня.

А что не получилось в вашей тренерской бригаде «Нефтяника», отправленной нынешней весной в отставку в полном составе после вылета из плей-офф в первом же раунде Кубка Петрова?

Начну с предыдущего сезона, остановленного из-за коронавируса на стадии плей-офф, в серии с питерским «Динамо» была ничья 2-2. Команда тогда набрала ход. Вратари Иван Кульбаков, который нынче в «Торпедо», Никита Богданов играли просто здорово. Последний и вовсе «похоронил» в первом раунде тольяттинскую «Ладу». Был очень интересный сезон, прерванный на взлете, осталась недосказанность. В прошлом же сезоне возникли сложности. Состав сильно поменялся, пока искали сочетания, какие-то ходы с новым составом, пришли к тому, что в плей-офф попали на мой нынешний клуб «СКА-Неву». И, как мне потом сказали питерцы, в следующей стадии плей-офф им было заметно проще. «Нефтяник» сыграл с ним достаточно неплохо. Того же мнения Ильнур Гизатуллин, главный тренер нашей команды, сказавший на прощании с игроками – сыграй мы весь сезон так, как в плей-офф, все могло быть иначе. К сожалению, такие сезоны иногда случаются, в том числе неудачные. Неудачный опыт тоже дает пользу. Проанализировав минувший сезон всем тренерским штабом, мы поняли, что стали только сильнее.

«Ильнур Гизатуллин на прощании с игроками сказал, что сыграй мы весь сезон так, как в плей-офф, все могло быть иначе» Фото: официальный сайт ХК «Нефтяник» ahc-neftyanik.ru

«Меня сейчас мало что связывает с Казанью – мама по-прежнему живет в Дербышках и двое детей от первого брака»

Ваш 23-летний сын от первого брака Иван продолжает карьеру гитариста-рокера?

К сожалению, нет. Но у него неплохо получалось, и это ему помогало в учебе на кинооператора в питерском университете кино и телевидения. Четыре года здесь учился. Ищущая натура, но игра на гитаре не забывается.

Квартиру в «турецком доме» в Казани продал? Было время, вы жаловались на такую проблему?

Да, и уже давно. Меня мало что связывает с Казанью – мама по-прежнему живет в Дербышках и двое детей от первого брака.

Вы с Алмазом Гарифуллиным не интересовались судьбой своего первого автомобиля, вашей общей собственности – «Победы»?

Следы этого крепкого аппарата теряются в родной деревне Алмаза. Так что какова судьба нашего первого авто, я не знаю. Жив ли он вообще, к сожалению, не могу сказать. Это был своего рода танк, очень надежная машина. Целый отпуск провел разбираясь с «Победой», разбираясь с его карбюратором. Ездили мы на ней с Алмазом целый год.

Фото на анонсе: официальный сайт ХК «Лада» hclada.ru