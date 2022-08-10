Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о советах Татьяны Тарасовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что ежедневно ждет известного тренера и комментатора Татьяну Тарасову в своей академии.

«Я уже неоднократно ее приглашал. Мы с Татьяной Анатольевной хорошо поработали, она дала хорошие правильные советы. Спасибо ей большое, мы за то, чтобы она приходила хоть каждый день», - написал Плющенко на своем аккаунте в соцсетях и разместил фотографию Тарасовой.

Ранее Евгений Плющенко получил от Президентского фонда 50 млн рублей на ледовое шоу «Союз чемпионов».