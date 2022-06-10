Плющенко получил от Президентского фонда 50 млн рублей на ледовое шоу «Союз чемпионов»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко получил грант в размере 50 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив на нужды ледового шоу «Союз чемпионов».

«Уникальное культурно-спортивное зрелищное ледовое шоу «Союз чемпионов» Евгения Плющенко представляет собой яркое мероприятие, объединяющее легендарных и выдающихся спортсменов и артистов.

Проект направлен на трансляцию культурного кода, развитие и популяризацию спорта, носит социальный характер и ярко выраженный патриотический характер. На примере участников проекта – фигуристов, которые прошли через многие испытания, зрители шоу пропитаются духом патриотизма, гордостью за Россию и наших талантливых спортсменов.

Поддержка проекта позволит провести 7 шоу с участием известных спортсменов в 7 разных городах России, а также поддержит коллектив создателей шоу, артистов, спортсменов, подрядчиков в регионах, которые пострадали во время пандемии, а также из-за санкционного давления (запрет выступлений на зарубежных площадках)», – сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Ледовое шоу прошло накануне в Москве. В нем выступили Александра Трусова, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк и другие известные фигуристы.