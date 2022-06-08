Олимпийский чемпион Давыдов: Лет 15 назад «Ак Барс» тоже был фаворитом — не справился

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил трансферную активность «Ак Барса» в это межсезонье. По словам бывшего хоккеиста, в сезоне 2004/05 казанский клуб также являлся фаворитом за счет звездного состава, но не справился с давлением и ответственностью.

«Много говорят об "Ак Барсе". Только из "Динамо" в Казань переехали два лидера — Вадим Шипачёв и Вячеслав Войнов, плюс команду возглавил Олег Знарок. А ведь есть ещё и Александр Радулов, Кирилл Семёнов, другие именитые по меркам КХЛ игроки.

С одной стороны, Казани теперь есть из кого выбирать. С другой — теперь именно на "Ак Барсе" всё давление. Лет 15 назад Казань уже была в такой ситуации — и не справилась. Посмотрим, что произойдёт на этот раз», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Напомним, казанский клуб в это межсезонье пополнился уже пятью хоккеистами. Контракты с «Ак Барсом» подписали форварды Вадим Шипачев и Кирилл Семенов, а также защитники Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Вскоре пополнить ряды «барсов» должны также главный тренер Олег Знарок и нападающий Александр Радулов.

Ранее Леонид Вайсфельд оценил вероятность перехода в «Ак Барс» форварда Дмитрия Яшкина.