Олимпийский чемпион Алексей Ягудин о Тутберидзе: «Она гениальный тренер»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в беседе с корреспондентом «Татар-информа» оценил работу Этери Тутберидзе по воспитанию олимпийских чемпионов в женском одиночном катании.

«Она гений. Не буду говорить о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда все становится понятным, был ли правильным тот или иной переход. Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова — все они чемпионы и призеры Олимпийских игр. Вот и всё. Она гениальный тренер, повторюсь», - заявил Ягудин.

Также бывший фигурист поделился своим мнением о шансах появления в Казани новой Камилы Валиевой.

«Никто никогда не знает. Когда я был маленьким, со мной каталась девочка, моя ровесница. Какое-то время она выполняла в разы больше меня объем работы, показывала лучшие результаты. И тогда какой-нибудь журналист мог сказать: а она хороша. Но впоследствии она остановилась в развитии, а я потихонечку пошел дальше. Поэтому никогда нельзя сказать заранее, тот человек, талантлив или нет, тот победит, или другой. Иногда бывает вот так – раз, и пошло», - считает Ягудин.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Алексеем Ягудиным.