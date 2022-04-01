Ягудин: «Инцидент с Валиевой – саботаж? Я умный человек и научился отвечать не отвечая»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин провел в Казани мастер-класс для детей школы в казанском ДС «Триумф». Перед мероприятиями прославленный спортсмен ответил на вопросы журналистов. А позже дал отдельное интервью спортивной редакции «Татар-информа».

Алексей Ягудин: «Я не живу Олимпиадой, я не живу прошлым, живу настоящим»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Тутберидзе – гениальный тренер»

После работы на этом мастер-классе возможно появление новой Камилы Валиевой в Казани?

Никто никогда не знает. Когда я был маленьким, со мной каталась девочка, моя ровесница. Какое-то время она выполняла в разы больше меня объем работы, показывала лучшие результаты. И тогда какой-нибудь журналист мог сказать: а она хороша. Но впоследствии она остановилась в развитии, а я потихонечку пошел дальше. Поэтому никогда нельзя сказать заранее, тот человек, талантлив или нет, тот победит, или другой. Иногда бывает вот так – раз, и пошло.

Вы видите смысл в стремлении ограничить возраст фигуристов на международных соревнованиях, что происходит в последнее время?

Я категорически против. Если человек способен показывать такой уровень, то это будет искусственное торможение развития.

«Работу тренера нужно оценивать по результатам. Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова — все они чемпионы и призеры Олимпийских игр. Тутберидзе гениальный тренер» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Работу тренера одиночниц Этери Тутберидзе оценивают чаще всего в черно-белых тонах. А вы какого мнения?

Она гений. Не буду говорить о переходах спортсменов от одного тренера к другому. Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда все становится понятным, был правильным тот или иной переход. Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова — все они чемпионы и призеры Олимпийских игр. Вот и всё. Она гениальный тренер, повторюсь.

Допинговый инцидент с Валиевой на Олимпиаде в Пекине – это саботаж, небрежность, должностное преступление?

Понятия не имею. Я реально умный человек и научился отвечать не отвечая. Все это бесполезно со мной.

На вопрос о его мнении по поводу допингового инцидента с Камилой Валиевой Ягудин ушел от ответа: «Понятия не имею» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Горевать не буду, если меня исключат из Зала славы США»

Учитывая сегодняшние реалии, у вас нет опасений, что вас могут исключить из Зала славы фигурного катания в американском Колорадо-Спрингс?

Я особо не беспокоюсь об этом. Был на репетиции в театре, и мне позвонили. Поздравляем вас, Алексей, с включением в Зал славы фигурного катания. Хорошо, спасибо, отвечаю. Собеседник удивился моей реакции. А какой она должна быть, спросил я? Разве вы не восхищены, это же Зал славы! Понимаете, у каждого мероприятия есть какой-то временной промежуток. Если бы меня включили год-два спустя моей победы на Олимпийских играх, то это было бы для меня очень важно. Конечно, описался бы от счастья. А вы мне позвонили 10 лет спустя. Я не живу Олимпиадой, я не живу прошлым, живу настоящим. Да, включили и включили, мне от этого не жарко и не холодно. Не разочаровала меня такая новость, но такого эффекта «вау», как это могло быть 20 лет назад, она не имеет. Поэтому если меня уберут, горевать не будут. Вы второй человек, кто напомнил мне о Зале славы, — первый сообщил о моем попадании туда, теперь вы спросили.

«У нас огромное количество первоклассных спортсменов, да им проще уехать за границу, чтобы представлять другие страны. Особенно в женском одиночном катании» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Не понимаю, какое отношение 18-летняя олимпийская чемпионка Аня Щербакова имеет к политике»

Отстранение наших фигуристов от международных соревнований понизило уровень конкуренции на ЧМ. Говорят, что «без русских спокойнее». Это понижает уровень квалификации наших спортсменов?

Я считаю, что это удар по всему мировому спорту. Именно в жесткой конкуренции идет развитие того или иного вида спорта. Несколько дней назад был в Саранске на Кубке Первого канала, разговаривал с руководством федерации. Мне сказали, что постараются вернуть наших фигуристов на международную арену через международные суды. В последнее время чувствовалось, что что-то должно произойти, шел негатив именно в спорте, сильно это ощущалось. Раньше даже в голове не было мыслей, что спорт вне политики. Но теперь этой политики стало очень много. А ныне этого нет. Я просто не понимаю, какое отношение 18-летняя олимпийская чемпионка Аня Щербакова имеет к политике? А ее отстраняют. В то время как продолжают соревноваться более политизированные фигуристы.

«Наша страна не раз показывала, что не зря в русском языке так много характерных пословиц вроде каши, сваренной из топора. Мы найдем выход» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возможен ли, по-вашему, отток наших спортсменов в другие страны при сохранении нынешних запретов?

Я присутствовал при совещании членов сборной России, планы у них грандиозные по подготовке к следующему сезону. Хорошие планы по поддержке фигурного катания. Наша страна не раз показывала, что не зря в русском языке так много характерных пословиц вроде каши, сваренной из топора. Мы найдем выход. Отток был и в нормальное, спокойное время. У нас огромное количество первоклассных спортсменов, да им проще уехать за границу, чтобы представлять другие страны. Особенно в женском одиночном катании. Будет отток, но мне кажется, что мир настолько переплетен, что мы нужны им так же, как они нам. Женское одиночное катание на чемпионате мира-2022 выиграла спортсменка, шикарная исполнительница со своей харизмой Каори Сакамото из Японии. Но она продемонстрировала прокат уровня двадцати лет назад. Впервые с 70-х годов в парном катании победил американский дуэт. Не было ни китайцев, ни россиян, иначе этих не было и близко у подиума. Я, как оптимист, верю, что глобально наши спортсменки ни при чем.

«В планах показательные выступления в ряде экзотических для нашего вида спорта стран»

Расскажите о планах наших фигуристов — это приглашение белорусов или что-то другое?

То, что есть, будем из этого пока исходить. Пока в планах показательные выступления, и не только в России и Белоруссии, но и в ряде экзотических для нашего вида спорта стран. Будем по возможности что-то придумывать.

«Для меня есть работа, именно там происходят все чудеса, выливающиеся в медали на турнирах» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как вы можете объяснить такое большое количество юных фигуристок высокого уровня, появившихся в последние годы в нашей стране. Это такая талантливая генерация или следствие хорошей работы тренеров?

Я атеист, для меня пустые слова — поцелованный богом. Для меня есть работа, именно там происходят все чудеса, выливающиеся в медали на турнирах. Никто и никогда ничего за тебя не сделает, кроме тебя самого. Это же круто, когда посылаешь любую девочку из первой шестерки по итогам чемпионата России, и она может стать олимпийским чемпионом! Это шикарно, а с парнями будем работать.

Вы раньше были в Казани, как вам наш город?

Казань меня удивила гостеприимством, но мне ничего не нужно. Только подай лед и детей. Бывал у вас не раз, еще и с Театром сатиры приезжал, где играл спектакли. Приезжал с показательными выступлениями, с лекциями, я их сейчас много читаю. Последний раз был в «Экспо», это напротив казанского аэропорта, в ходе программы «Легенды спорта», я уже старенький (42 года).

«Я не понимаю, почему так, но в Казани очень сильный упор на спорт» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что думаете о развитии спорта в Казани, прежде всего, о нашей школе фигурного катания?

Я не понимаю, почему так, но в Казани очень сильный упор на спорт. Универсиада недавно прошла, дала мощный импульс, осталась большая инфраструктура. Я был послом Универсиады в Красноярске, поэтому хорошо знаю тему. Это сильнейший толчок в развитии города и региона. И у вас нет какой-то узкой направленности — есть и водные виды спорта на высочайшем уровне, и фигурное катание. Тут родилась Камила Валиева. У вас есть баскетбол, волейбол, водное поло, хоккей. Очень широкое направление помощи в развитии спорта. Я вот предлагаю развивать дворовый спорт, точнее, восстановить его. Такой процесс в стране идет, много восстановленных площадок, где во времена СССР дети бегали, прыгали, играли в футбол летом, в хоккей зимой. И это классно, что у вас не упор на какой-то один вид спорта. Это не может не радовать, это классно. Да и заниматься спортом в последнее время стало просто модно — это касается и корпоративного спорта, и обычного. Молодежь сейчас абсолютно другая, я это вижу, у них немножко другое мышление, моей старшей дочке 12 лет, сам вижу. Так что со спортом у вас все хорошо.