Бобслеисты сборной России рискуют пропустить Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса

Бобслеисты олимпийской сборной России Алексей Лаптев и Александр Ефимов рискуют пропустить Олимпийские игры – 2022 в Пекине из-за коронавируса. Об этом в интервью для Metaratings заявил член президиума Федерации бобслея России Петрос Гаспарян.

«У нашей сборной могут быть большие проблемы. У нас на Олимпиаде два мужских экипажа. Пушкарёв и Кондратенко пока не получили отрицательные тесты. Такое же положение у нас сейчас в сборной у Алексея Лаптева и Александра Ефимова. Из семи разгоняющих у нас четверо под ковидом и их участие под вопросом. У нас ещё есть два запасных человека. Но всё равно получается нехватка двух человек», – сказал Гаспарян.

Напомним, ранее стало известно, что скелетонисты олимпийской сборной России Никита Трегубов и Владислав Семенов не выступят на Олимпийских играх в Пекине из-за коронавируса.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.