Cборная России по биатлону объявила состав на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

Тренерский штаб олимпийской сборной России по биатлону объявил состав на смешанную эстафету. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В четверку представителей РФ на смешанную эстафету попали Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Александр Логинов. Гонка состоится 5 февраля в 12.00 по московскому времени.

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Напомним, ранее чемпион Олимпиады – 2014 по шорт-треку Руслан Захаров раскритиковал хоккеистов сборной России из-за того, что они отказались лететь в Пекин на одном самолете с другими спортсменами.