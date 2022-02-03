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Спорт
3 февраля 2022  12:18
Дамир Садриев

Cборная России по биатлону объявила состав на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине

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Тренерский штаб олимпийской сборной России по биатлону объявил состав на смешанную эстафету. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

В четверку представителей РФ на смешанную эстафету попали Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов, Кристина Резцова и Александр Логинов. Гонка состоится 5 февраля в 12.00 по московскому времени.

Зимние Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Напомним, ранее чемпион Олимпиады – 2014 по шорт-треку Руслан Захаров раскритиковал хоккеистов сборной России из-за того, что они отказались лететь в Пекин на одном самолете с другими спортсменами.

#олимпиада в Пекине #Биатлон
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