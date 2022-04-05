Олимпийская фигуристка Камила Валиева посетила Полпредство РТ в Москве

Полпредство Республики Татарстан в Москве посетила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта РФ Камила Валиева. Об этом рассказали в организации.

Со спортсменкой пообщался Заместитель премьер-министра РТ – Полпред республики в РФ Равиль Ахметшин. Во встрече также приняла участие мама фигуристки Алсу Валиева.

Ахметшин поблагодарил Камилу за достойное представление России на международных соревнованиях, отметив, что вся страна восхищается ее трудолюбием, упорством и силой духа.

«Благодаря тебе, твоему таланту, молодежь стала интересоваться фигурным катанием», – сказал он и вручил юной олимпийской чемпионке памятный знак к 135-летию Габдуллы Тукая, изготовленный по заказу Полпредства.

Валиева отметила, что родилась в один день с великим татарским поэтом – 26 апреля.

Фигуристка также планирует выступить спикером на VII Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан», который пройдет в столице России 16 апреля, о чем сообщал «Татар-информ».