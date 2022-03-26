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Общество
26 марта 2022  05:38

16 апреля пройдет молодежный форум «Мост Москва — Татарстан»

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16 апреля пройдет VII молодежный форум «Мост Москва – Татарстан». На этой уникальной площадке, где спикеры из разных областей помогают молодым людям помогают определиться с будущей профессией и делятся своим личным опытом. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ. 

В этом году почетными гостями мероприятия станут вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, Председатель Правительства Московской области Ильдар Габдрахманов, замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов.

Также мероприятие традиционно посетит Президент Татарстана Рустам Минниханов. Ранее он отметил, что такой формат общения с молодежью очень важен.   

Чтобы принять участие в форуме, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство. Сбор гостей в 14:00. 

#мост москва – татарстан #молодежный форум #Рустам Минниханов
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