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Ру Тат
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Спорт
21 июня 2022  10:43

«Готовлюсь к чему-то новому»: Загитова выступит в боксерском шоу-поединке

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в показательном поединке по боксу. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По информации источника, имя соперника 20-летней спортсменки станет известно позже.

В свою очередь, сама Загитова опубликовала пост в социальных сетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках и написав: «Готовлюсь к чему-то новому».

Ранее уроженка Альметьевска Загитова стала обладательницей премии MarSpo в номинации «Спортсмен нового времени».

#фигурное катание #алина загитова
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