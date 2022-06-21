«Готовлюсь к чему-то новому»: Загитова выступит в боксерском шоу-поединке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в показательном поединке по боксу. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По информации источника, имя соперника 20-летней спортсменки станет известно позже.

В свою очередь, сама Загитова опубликовала пост в социальных сетях, представ перед подписчиками в боксерских перчатках и написав: «Готовлюсь к чему-то новому».

Ранее уроженка Альметьевска Загитова стала обладательницей премии MarSpo в номинации «Спортсмен нового времени».