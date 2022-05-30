Алина Загитова получила премию «Спортсмен нового времени»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года, уроженка Альметьевска Алина Загитова стала обладательницей премии MarSpo в номинации «Спортсмен нового времени». Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.

MarSpo это профессиональная премия в области спортивного маркетинга в России. Чем сейчас успешно занимается Загитова.

В 2018 году в Корее Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы. Но через год старшая дочь хоккеиста Ильназа Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году. Ныне обворожительная экс-фигуристка постоянно красуется в соцсетях, демонстрирую свою красоту.