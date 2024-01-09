Олимпийская чемпионка Ступак не приедет в Казань на этап Кубка России по лыжным гонкам

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Лыжница Юлия Ступак из-за болезни пропустит этап Кубка России в Казани. Об этом спортсменка рассказала в своем телеграм-канале.

«К сожалению, в Казани я не выступлю, потому что была и есть ангина. Уже будем готовиться к Спартакиаде. Стараюсь не расстраиваться и мыслить только позитивным образом», — поделилась она с подписчиками.

Ступак — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призер Олимпиады в Южной Корее (спринт и эстафета), трехкратный призер чемпионатов мира.

Напомним, что этап Кубка России по лыжным гонкам в Казани пройдет 10 января в новом лыжно-биатлонном комплексе.