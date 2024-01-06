«Уверенность в завтрашнем дне»: В Казани продолжается сбор подписей в поддержку Путина

После Нового года в столице Татарстана возобновили работу пункты по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах Президента России. С 23 декабря они организованы в торговых центрах в Казани, Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и Зеленодольске.

Сегодня местом сбора подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства на следующий срок стал торговый центр «Парк-хаус». Мобильные пункты будут продолжать функционировать в крупных ТЦ республики до конца января.

Первым кто пришёл поддержать политику Владимира Путина стал представитель общества инвалидов Кировского и Московского районов, общественный эксперт Общественной палаты РТ Марат Кадыров. Он назвал российского лидера «человеком слова и дела», который возродил и укрепил страну.

«В этот зимний морозный день я приехал вместе со своей женой поддержать нашего главного кандидата Владимира Владимировича. В наше нелёгкое время он как никто другой знает и решает проблемы инвалидов. В зоне особого внимания оказание всесторонней поддержки для людей с ОВЗ. Хотелось бы сохранить это. Такой лидер, как Путин, сможет обеспечить стране стабильность», — заявил он.

Поддержать Президента РФ пришёл также и волонтер, многодетный отец Айдар Хайруллин вместе с семьей. По его словам, в стране уделяется особое внимание демографии и вопросам поддержки семей с детьми.

«Действия и поступки говорят о любви к России и о том, что президент делает все для того, чтобы страна была сильной и процветала. Материнство, детство и семья всегда находятся под защитой государства. При Владимире Путине есть уверенность в завтрашнем дне. Это уверенность в том, что страна может спать спокойно. Думаю, что реальных конкурентов у Путина нет», — считает он.

В свою очередь, бизнесмен Ильяс Ахунов также не смог проигнорировать возможность поставить подпись в поддержку Президента. По его словам, он полностью поддерживает Владимира Путина и его решение баллотироваться на предстоящих выборах.

«Наш президент восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Я считаю, что святой долг каждого россиянина поддержать президента. Владимир Владимирович это тот человек, с которого хочется брать пример», — пояснил он.

Профессор института управления экономики и финансов КФУ Антон Шигаев считает, что все достижения, которые сегодня есть в стране по строительству соцобъектов, школ, детских садов, ремонту дорог, реализованы за период действия национальных проектов, которые инициировал Владимир Путин.

«В силу специфики своей профессии вижу, как у нас развивается высшее и школьное образование. Внедряются новые программы, закупаются оборудования для образовательных учреждений. Сейчас школьники и студенты имеют возможность для самореализации и развития своих талантов. Стране нужен лидер, который способен справляться с вызовами и отстаивать русский мир», — сказал он.

Оставить подпись в поддержку Владимира Путина могут совершеннолетние татарстанцы при наличии паспорта. Волонтеры на стойках сбора помогут правильно оформить подписные листы. Процедура занимает не более пяти минут.

Выборы Президента России состоятся уже в этом году. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.