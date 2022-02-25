Олимпийская чемпионка Щербакова: «Золото Олимпиады никогда не было моей детской мечтой»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась своими эмоциями после победы в Пекине, а также рассказала о своих детских мечтах, связанных со спортом.

По словам 17-летней фигуристки, золотая медаль Олимпийских игр никогда не была мечтой.

«Как бы странно это ни звучало, золото Олимпиады никогда не было моей детской мечтой. Возможно, потому, что мои родители не отдавали меня в фигурное катание с расчетом на профессиональный спорт, мне никто и не говорил о крупных международных турнирах, в нашей семье никогда не обсуждалось. Я просто каталась. У меня были мечты, например, выиграть первенство на нашем катке. Но я никогда не заглядывала так далеко вперед», – цитирует Щербакову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Кроме этого, Олимпийская чемпионка рассказала и о том, как медаль изменит жизнь спортсменки в дальнейшем.

«Мне хочется, чтобы внутренне на меня это никак не повлияло, чтобы мое отношение к соревнованиям, тренировкам, фигурному катанию, к окружающим никак не изменилось. Но в остальном, наверное, что-то в жизни поменяется, в конце концов, победа на Олимпиаде, это то, к чему стремится каждый спортсмен. Надеюсь, все это только прибавит мне желания и мотивации», – подытожила фигуристка.

Напомним, помимо Щербаковой на пьедестал взошла еще одна россиянка - серебряная медалистка Александра Трусова. Бронзовая медаль у японки Каори Сакамото. Камила Валиева заняла четвертое место, допустив несколько ошибок в своей программе. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» опубликовала большой материал о развязке Олимпиады в Пекине в женском одиночном катании.

Олимпиада в Пекине. Женское одиночное катание. Итоговые баллы по сумме произвольной и короткой программ

1. Анна Щербакова (Россия) – 255,95

2. Александра Трусова (Россия) – 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) – 233,13

4. Камила Валиева (Россия) – 224,09