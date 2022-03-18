Олимпийская чемпионка Щербакова обсудит с Матыциным меры поддержки российских спортсменов

Министр спорта РФ Олег Матыцин обсудит со спортсменами меры поддержки российского спорта в условиях санкционных ограничений. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По информации источника, участие в мероприятии примут Олимпийские чемпионы Пекина Анна Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, а также другие спортсмены, в том числе и сестры-гимнастки Дина и Арина Аверины.

Напомним, большинство международных федераций на основании рекомендаций МОК отстранили россиян от соревнований под своей эгидой.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал историю с допинговым скандалом Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.